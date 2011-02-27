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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 00:19
demichh
приходится айбокс карт пополнять и переводить на текущий заявлением в отделении
Уже в приложении есть возможность переводить на счет (раньше только на карту). За заявление - в моем отделении комиссия 20 гривен. И не исключено, что дольше можно прождать, пока переведется.
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Сергей Пр
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