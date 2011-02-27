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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 23:39
Подскажите какие банки максимально отвечают требованию автономности. Суть заключается в том чтобы открыв 1 раз счета(карты) и внеся гривну затем свести к минимуму физическое посещение отделений. Все упирается как я понимаю в наличие мобильного приложения у банка с достаточным под эти задачи функционалом. Другими словами по истечении срока депозита не стоит задача выжать максимум забирая валюту и отправляясь к валютчикам а произвести валютообмен(прокрут) не отходя от кассы(мобильного приложения) и оформить депозит в том же банке снова удаленно.
Присматриваюсь к ТАС, МТБ, А-банк. Возможно Укргаз, Эксим, Восток Приват, Райф или Пивденный. Быть может еще какие то банки накидаете
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Басотник
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 00:19
demichh
приходится айбокс карт пополнять и переводить на текущий заявлением в отделении
Уже в приложении есть возможность переводить на счет (раньше только на карту). За заявление - в моем отделении комиссия 20 гривен. И не исключено, что дольше можно прождать, пока переведется.
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Сергей Пр
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:01
Сергей Пр написав:
Уже в приложении есть возможность переводить на счет (раньше только на карту).
Посмотрел - а и действительно, если после 8 февраля обновить, то можно и на IBAN. Правда, своих счетов по-прежнему не видно. И с пополнением карты как-то туманно. Тут выше пугали, что терминалы айбокса потенциально какие-то разные и вообще в основном не одноимённого банка. И ХЗ, как один от другого отличать.
А если прийти в отделение и налом карту в кассе пополнить, то потом перевод на IBAN, небось несколько часов идёт, т.е. сразу депо не открыть? Или внутри банка всё таки веселее?
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moveton
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:10
Сергей Пр написав:demichh
приходится айбокс карт пополнять и переводить на текущий заявлением в отделении
Уже в приложении есть возможность переводить на счет (раньше только на карту). За заявление - в моем отделении комиссия 20 гривен. И не исключено, что дольше можно прождать, пока переведется.
Да можно с часок прождать пока деньги ползут на другой счет. А по тарифам (п. 2.4) перевод средст по заявлению клиента на свои счета в пределах банка- бесплатно.
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demichh
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 07:59
demichh написав: Сергей Пр написав:demichh
приходится айбокс карт пополнять и переводить на текущий заявлением в отделении
Уже в приложении есть возможность переводить на счет (раньше только на карту). За заявление - в моем отделении комиссия 20 гривен. И не исключено, что дольше можно прождать, пока переведется.
Да можно с часок прождать пока деньги ползут на другой счет. А по тарифам (п. 2.4) перевод средст по заявлению клиента на свои счета в пределах банка- бесплатно.
підтверджую, платіжне доручення у відділенні з карти на рахунок - без комісії (якщо не змінилися тарифи).
Проте працівники скоса на тебе дивляться, коли їм пропонуєте зробити додаткові операції, аби ви не платили комісію.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 08:01
ihorsic написав:
І навіщо комусь зелений по 40,95? Якщо зараз по 39,8 (Дніпро) а в Києві ще дешевше таких нових шуршунчиків хоч опой їж!!!!
то колекційні
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 08:06
moveton написав:
А если прийти в отделение и налом карту в кассе пополнить, то потом перевод на IBAN, небось несколько часов идёт, т.е. сразу депо не открыть? Или внутри банка всё таки веселее?
ні, платіжне доручення у відділенні проходить миттєво. З поповненням карти і тут же платежем не перевіряла.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:33
easymodeon5k написав:
Сегодня открывал в Айбоксе, взяли 100грн, наверное нужно было открывать только гривневый счет, потом валютный через приложение, чтоб было 50, в любом случае - мелочь.
Сказали, что пополнение налом - 0%, инфа о 0.1% неверна.
еще ранее писал, в ТАС берут 101100грн, а не 101080 как в таблице.
В каком отделении Айбокса сказали, что пополнение налом - 0%, если это в Киеве?
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:12
Київ 39,65. Повзуче зростання.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:19
Сергей Пр написав:demichh
приходится айбокс карт пополнять и переводить на текущий заявлением в отделении
Уже в приложении есть возможность переводить на счет (раньше только на карту). За заявление - в моем отделении комиссия 20 гривен. И не исключено, что дольше можно прождать, пока переведется.
С iboxcard наружу все платно что p2p, что СЭП, так что вряд ли кому интересно.
Перевод на текущий со своей карты в отделении без комиссии, но мне рекомендуют просто снять средства с карты в отделении и пополнить через кассу текущий, так будет и проще и быстрее.
Но это в наших провинциальных тарифах нет комиссии за пополнение текущего в кассе для открытия депо)
Хотя вроде бы можно уже можно и с карты открыть конверт
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