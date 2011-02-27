Додано: Чет 23 лют, 2023 23:39

Подскажите какие банки максимально отвечают требованию автономности. Суть заключается в том чтобы открыв 1 раз счета(карты) и внеся гривну затем свести к минимуму физическое посещение отделений. Все упирается как я понимаю в наличие мобильного приложения у банка с достаточным под эти задачи функционалом. Другими словами по истечении срока депозита не стоит задача выжать максимум забирая валюту и отправляясь к валютчикам а произвести валютообмен(прокрут) не отходя от кассы(мобильного приложения) и оформить депозит в том же банке снова удаленно.

Присматриваюсь к ТАС, МТБ, А-банк. Возможно Укргаз, Эксим, Восток Приват, Райф или Пивденный. Быть может еще какие то банки накидаете