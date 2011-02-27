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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:57
Долар по 4 грн Це Ви про Аккорд?
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:05
Economist написав:
Київ 39,65. Повзуче зростання.
Не тіште себе - немає ніякого зростання...
Навіть в тих, що нижче Ваших 39,65 "курс підсів" навіть після домовленостей...
Востаннє редагувалось Vivat
в П'ят 24 лют, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:15
s17012017 Не Киев
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:23
ScaryBee написав: moveton написав:
А если прийти в отделение и налом карту в кассе пополнить, то потом перевод на IBAN, небось несколько часов идёт, т.е. сразу депо не открыть? Или внутри банка всё таки веселее?
ні, платіжне доручення у відділенні проходить миттєво. З поповненням карти і тут же платежем не перевіряла.
Речь шла пор платёж на IBAN в приложении. В других банках встречал, что даже между счетами одного банка идёт часами. Или тут приложение как-то чует, что я сижу в отделении и готов оформить депо и поэтому переводит быстро? Тут вообще выше жаловались, что и через платёжку в отделении пришло далеко не сразу.
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moveton
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:36
moveton написав: ScaryBee написав: moveton написав:
А если прийти в отделение и налом карту в кассе пополнить, то потом перевод на IBAN, небось несколько часов идёт, т.е. сразу депо не открыть? Или внутри банка всё таки веселее?
ні, платіжне доручення у відділенні проходить миттєво. З поповненням карти і тут же платежем не перевіряла.
Речь шла пор платёж на IBAN в приложении. В других банках встречал, что даже между счетами одного банка идёт часами. Или тут приложение как-то чует, что я сижу в отделении и готов оформить депо и поэтому переводит быстро? Тут вообще выше жаловались, что и через платёжку в отделении пришло далеко не сразу.
Внутрибанк по ИБАНу проходит мнгновенно (нуу +15 мин)! Иногда нужно просто обновить/синхронизировать балансы карты и картсчета. Для этого достаточно ласково попросить менагера в отд-и, он с̶т̶у̶к̶н̶е̶т̶ погладит по плечу свою бюзгалтерию. В маленьких банках это вааще просто -- там один чел может сразу за все и отвечать.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:53
Що там з ПРОКРЕДИТом? В табличці курси без змін. Але вони там обіцяли підвищити....
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