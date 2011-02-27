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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 666667668669>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:57

Долар по 4 грн Це Ви про Аккорд?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:05

  Economist написав:Київ 39,65. Повзуче зростання.

Не тіште себе - немає ніякого зростання...
Навіть в тих, що нижче Ваших 39,65 "курс підсів" навіть після домовленостей...
Востаннє редагувалось Vivat в П'ят 24 лют, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:15

s17012017 Не Киев
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:23

  ScaryBee написав:
  moveton написав:А если прийти в отделение и налом карту в кассе пополнить, то потом перевод на IBAN, небось несколько часов идёт, т.е. сразу депо не открыть? Или внутри банка всё таки веселее?

ні, платіжне доручення у відділенні проходить миттєво. З поповненням карти і тут же платежем не перевіряла.

Речь шла пор платёж на IBAN в приложении. В других банках встречал, что даже между счетами одного банка идёт часами. Или тут приложение как-то чует, что я сижу в отделении и готов оформить депо и поэтому переводит быстро? Тут вообще выше жаловались, что и через платёжку в отделении пришло далеко не сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:36

  moveton написав:
  ScaryBee написав:
  moveton написав:А если прийти в отделение и налом карту в кассе пополнить, то потом перевод на IBAN, небось несколько часов идёт, т.е. сразу депо не открыть? Или внутри банка всё таки веселее?

ні, платіжне доручення у відділенні проходить миттєво. З поповненням карти і тут же платежем не перевіряла.

Речь шла пор платёж на IBAN в приложении. В других банках встречал, что даже между счетами одного банка идёт часами. Или тут приложение как-то чует, что я сижу в отделении и готов оформить депо и поэтому переводит быстро? Тут вообще выше жаловались, что и через платёжку в отделении пришло далеко не сразу.

Внутрибанк по ИБАНу проходит мнгновенно (нуу +15 мин)! Иногда нужно просто обновить/синхронизировать балансы карты и картсчета. Для этого достаточно ласково попросить менагера в отд-и, он с̶т̶у̶к̶н̶е̶т̶ погладит по плечу свою бюзгалтерию. В маленьких банках это вааще просто -- там один чел может сразу за все и отвечать.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Що там з ПРОКРЕДИТом? В табличці курси без змін. Але вони там обіцяли підвищити....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:07

"Картки для виплат" -> р/р Ibox Bank. Комісія

Може хтось знає, яка буде комісія за переказ з "Картки для виплат" Приватбанку на розрахунковий рахунок в Ibox Bank?

Бо підтримка ПриватБанк написала ось таке:
"Тарифи з картки для виплат:
На рахунок в іншому українському банку (платіж по Україні) - від 1 до 3 грн*.
*Комісія може відрізнятися від стандартної і залежить від умов договору з одержувачем. Платіж для поповнення карток інших банків – за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок). Комісія становить 0,5% (min 5 грн max 100 грн)."

а що буде по факту хтозна, бо треба мати IBAN і дивитися в застосунку Прива24.
neo4nixdorf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:14

Yuri_61
1. Обираєте відділення самостійно в П24 при замовленні видачі коштів.
2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:18

  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

желательно заказать. думаю 2 мин не сильно тяжело пообщаться с оператором и сделать заказ. можете конечно и без звонка прийти в отделение, но тогда на удачу, может не быть всей суммы именно в этом отделении и именно в данную минуту, в данный день.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 24 лют, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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