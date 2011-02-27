RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:19

  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

  V2 написав:Yuri_61
2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.

і як долари залишаться на депозиті після того, як 3 місяці пройдуть якщо ви відміните автопролонгацію і депозит закриється ?
J
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:21

  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?

В Привате всё просто. Депозит на карту выплачивается. Дальше уже по обычным правилам той карты, которая выбрана для выплаты. Можно и забрать в любом отделении, конечно.

  Yuri_61 написав:2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

Более того, так даже по-умолчанию. Явно не отменишь автопродление - через три месяца автозаключится ещё на столько же. Причём поскольку банк клиентоориентированный и дорожит своей репутацией и поэтому развивает клиентам память, отменить продление можно не раньше, чем за месяц до конца депо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:21

дол. упадут на карточку и могут там болтаться очень долго, пока вы не захотите их забрать. конечно могут и попасть на депозит, если вы его откроете самостоятельно или новички иногда начинают играться в приложении п 24 и их случайно по незнанию закинули на 12 мес.
так же многие новички забывают отменить пролонгацию, правда и я раз чуть не прошляпил...поэтому теперь у себя в программе комп.по красным вывел - отменить пролонг.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6258
З нами з: 13.09.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:34

  J написав:
  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

  V2 написав:Yuri_61
2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.

і як долари залишаться на депозиті після того, як 3 місяці пройдуть якщо ви відміните автопролонгацію і депозит закриється ?


Думаю, автора більше цікавило, щоб кошти залишались не на депозиті, а в банку. Після закінчення депозиту та відміни пролонгації, кошти падають на картку, на якій можуть зберігатися скільки завгодно.
Це повна відповідь на питання, але ж вона вас не цікавила :)
V2
4
 
Повідомлень: 7814
З нами з: 03.07.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Поясніть тоді, будь ласка, що у Привата значить "період отримання грошей"після закінчення депозита. Проміжок 5 днів.
Blumhen
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.01.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 666667668669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55069
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25892
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.