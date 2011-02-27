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Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть: 1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку? 2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?
V2 написав:Yuri_61 2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.
і як долари залишаться на депозиті після того, як 3 місяці пройдуть якщо ви відміните автопролонгацію і депозит закриється ?
Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть: 1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
В Привате всё просто. Депозит на карту выплачивается. Дальше уже по обычным правилам той карты, которая выбрана для выплаты. Можно и забрать в любом отделении, конечно.
Yuri_61 написав:2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?
Более того, так даже по-умолчанию. Явно не отменишь автопродление - через три месяца автозаключится ещё на столько же. Причём поскольку банк клиентоориентированный и дорожит своей репутацией и поэтому развивает клиентам память, отменить продление можно не раньше, чем за месяц до конца депо.
дол. упадут на карточку и могут там болтаться очень долго, пока вы не захотите их забрать. конечно могут и попасть на депозит, если вы его откроете самостоятельно или новички иногда начинают играться в приложении п 24 и их случайно по незнанию закинули на 12 мес. так же многие новички забывают отменить пролонгацию, правда и я раз чуть не прошляпил...поэтому теперь у себя в программе комп.по красным вывел - отменить пролонг.
Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть: 1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку? 2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?
V2 написав:Yuri_61 2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.
і як долари залишаться на депозиті після того, як 3 місяці пройдуть якщо ви відміните автопролонгацію і депозит закриється ?
Думаю, автора більше цікавило, щоб кошти залишались не на депозиті, а в банку. Після закінчення депозиту та відміни пролонгації, кошти падають на картку, на якій можуть зберігатися скільки завгодно. Це повна відповідь на питання, але ж вона вас не цікавила
Blumhen написав:Поясніть тоді, будь ласка, що у Привата значить "період отримання грошей"після закінчення депозита. Проміжок 5 днів.
Наскільки я розумію, 5 днів це термін за який можливо закрити депозит вручну, якщо не відмінили заздалегідь автопролонгацію. Я так не роблю, в останній місяць депозиту відключаю автопролонгацію депозитів.