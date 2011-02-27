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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 667668669670>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:19

  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

  V2 написав:Yuri_61
2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.

і як долари залишаться на депозиті після того, як 3 місяці пройдуть якщо ви відміните автопролонгацію і депозит закриється ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:21

  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?

В Привате всё просто. Депозит на карту выплачивается. Дальше уже по обычным правилам той карты, которая выбрана для выплаты. Можно и забрать в любом отделении, конечно.

  Yuri_61 написав:2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

Более того, так даже по-умолчанию. Явно не отменишь автопродление - через три месяца автозаключится ещё на столько же. Причём поскольку банк клиентоориентированный и дорожит своей репутацией и поэтому развивает клиентам память, отменить продление можно не раньше, чем за месяц до конца депо.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:21

дол. упадут на карточку и могут там болтаться очень долго, пока вы не захотите их забрать. конечно могут и попасть на депозит, если вы его откроете самостоятельно или новички иногда начинают играться в приложении п 24 и их случайно по незнанию закинули на 12 мес.
так же многие новички забывают отменить пролонгацию, правда и я раз чуть не прошляпил...поэтому теперь у себя в программе комп.по красным вывел - отменить пролонг.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:34

  J написав:
  Yuri_61 написав:Будь ласка, хто знає, поясніть:
1) як закінчиться 3х місячний валютний депозит, я зможу отримати долари у любому відділені Приватбанку?
2) чи можу залишити долари на цьому депозиті, не забирати їх після того, як 3 місяці пройдуть?

  V2 написав:Yuri_61
2. Скільки завгодно. Головне відключити пролонгацію, бо продовжиться депо на 3 міс.

і як долари залишаться на депозиті після того, як 3 місяці пройдуть якщо ви відміните автопролонгацію і депозит закриється ?


Думаю, автора більше цікавило, щоб кошти залишались не на депозиті, а в банку. Після закінчення депозиту та відміни пролонгації, кошти падають на картку, на якій можуть зберігатися скільки завгодно.
Це повна відповідь на питання, але ж вона вас не цікавила :)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Поясніть тоді, будь ласка, що у Привата значить "період отримання грошей"після закінчення депозита. Проміжок 5 днів.
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:31

Dollarman Ні, про Акорд взагалі нічого не писав.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:41

  Долар по 4 грн написав:Dollarman Ні, про Акорд взагалі нічого не писав.

Ответы на вопрос без цитирования самого вопроса - это зло. Особой информативной ценности они не несут.
Никто не будет искать начало разговора на предыдущих страницах
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:43

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Необанков: 6
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Не в клубе: 22

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:16

  Blumhen написав:Поясніть тоді, будь ласка, що у Привата значить "період отримання грошей"після закінчення депозита. Проміжок 5 днів.
Наскільки я розумію, 5 днів це термін за який можливо закрити депозит вручну, якщо не відмінили заздалегідь автопролонгацію. Я так не роблю, в останній місяць депозиту відключаю автопролонгацію депозитів.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:41

  Yuri_61 написав:
  Ромасик написав:Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.


позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.

Погоджуюсь. Епоха зубожіння скінчилася.
Ромасик
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