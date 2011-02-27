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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:52
mustbe
мне кажется по Авангарду нужно стоимость выхода свифтом считать так 50+30=80
30 USD Сплачується при здійсненні операції
додатково до основного тарифу, без
ПДВ. Послуга, яка передбачає
отримання бенефіціаром суми платежу
в повному обсязі та включає комісії третіх
сторін.
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J
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:17
J написав:
мне кажется по Авангарду нужно стоимость выхода свифтом считать так 50+30=80
30 USD Сплачується при здійсненні операції додатково до основного тарифу, без ПДВ.
Послуга, яка передбачає отримання
бенефіціаром суми платежу в повному обсязі
та включає комісії третіх сторін.
Злые языки ) говорят, что +30 - это только для евро.
Та и пофиг. Проверять - нет никакого желания. В любом случае - это неприемлемо
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mustbe
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