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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:52

mustbe
мне кажется по Авангарду нужно стоимость выхода свифтом считать так 50+30=80
30 USD Сплачується при здійсненні операції
додатково до основного тарифу, без
ПДВ. Послуга, яка передбачає
отримання бенефіціаром суми платежу
в повному обсязі та включає комісії третіх
сторін.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:17

  J написав:мне кажется по Авангарду нужно стоимость выхода свифтом считать так 50+30=80
30 USD Сплачується при здійсненні операції додатково до основного тарифу, без ПДВ.
Послуга, яка передбачає отримання бенефіціаром суми платежу в повному обсязі та включає комісії третіх сторін.

Злые языки ) говорят, что +30 - это только для евро.
Та и пофиг. Проверять - нет никакого желания. В любом случае - это неприемлемо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

дивлюсь на сайті приват в особистому кабінеті:
вклад "стандарт"
доллар США
але там є можливість не тільки депозит на 3-12 місяців відкрити, але й бачу, що і на 1 місяць
а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
чим він гірше від депозиту на 3-6 місяців?
ним можна скористуватися з метою конвертації гривні в долари по курсу 37,45?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:50

  Yuri_61 написав:а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
ним можна скористуватися?
теж в долари покурсу 37,45 можна гривню на картці перевести на місячний депозит?

Очевидно, потому и не пишут, что под него покупку валюты не оформить. Злобный НБУ не позволяет. Уже имеющиеся доллары на месяц положить можно, чего ж нет? А на Приват-вклад можно даже на секундочку. Причём, помнится, процент и там и там одинаковый.
moveton
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  #<1 ... 667668669670
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