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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:52
mustbe
мне кажется по Авангарду нужно стоимость выхода свифтом считать так 50+30=80
30 USD Сплачується при здійсненні операції
додатково до основного тарифу, без
ПДВ. Послуга, яка передбачає
отримання бенефіціаром суми платежу
в повному обсязі та включає комісії третіх
сторін.
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J
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:17
J написав:
мне кажется по Авангарду нужно стоимость выхода свифтом считать так 50+30=80
30 USD Сплачується при здійсненні операції додатково до основного тарифу, без ПДВ.
Послуга, яка передбачає отримання
бенефіціаром суми платежу в повному обсязі
та включає комісії третіх сторін.
Злые языки ) говорят, что +30 - это только для евро.
Та и пофиг. Проверять - нет никакого желания. В любом случае - это неприемлемо
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mustbe
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:17
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
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easymodeon5k
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:45
дивлюсь на сайті приват в особистому кабінеті:
вклад "стандарт"
доллар США
але там є можливість не тільки депозит на 3-12 місяців відкрити, але й бачу, що і на 1 місяць
а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
чим він гірше від депозиту на 3-6 місяців?
ним можна скористуватися з метою конвертації гривні в долари по курсу 37,45?
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Yuri_61
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:50
Yuri_61 написав:
а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
ним можна скористуватися?
теж в долари покурсу 37,45 можна гривню на картці перевести на місячний депозит?
Очевидно, потому и не пишут, что под него покупку валюты не оформить. Злобный НБУ не позволяет. Уже имеющиеся доллары на месяц положить можно, чего ж нет? А на Приват-вклад можно даже на секундочку. Причём, помнится, процент и там и там одинаковый.
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moveton
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:35
easymodeon5k написав:
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
вы о чем? онлайн на то и онлайн чтобы открывать онлайн, все открывается (во всяком случае, в той десятке, что я пользую)
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cohan
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:36
Басотник написав:
Подскажите какие банки максимально отвечают требованию автономности. Суть заключается в том чтобы открыв 1 раз счета(карты) и внеся гривну затем свести к минимуму физическое посещение отделений. Все упирается как я понимаю в наличие мобильного приложения у банка с достаточным под эти задачи функционалом. Другими словами по истечении срока депозита не стоит задача выжать максимум забирая валюту и отправляясь к валютчикам а произвести валютообмен(прокрут) не отходя от кассы(мобильного приложения) и оформить депозит в том же банке снова удаленно.
Присматриваюсь к ТАС, МТБ, А-банк. Возможно Укргаз, Эксим, Восток Приват, Райф или Пивденный. Быть может еще какие то банки накидаете
смотрите колонку Онлайн - эти максимально автономны
правда, доход будет отрицательным - покупать будете по курсу банка, а продавать по курсу НБУ, но, кажется, доход вы в условия как раз и не ставили
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cohan
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:44
easymodeon5k написав:
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
конвертационный депо это нетипичный, под капотом скрывается заявка от физлица на покупку валюты на МВРУ+ зачисление купленной валюты на депозитный счет. Ввиду крайней медлительности данной операции, депо открывался бы в 11, а оформлялся бы скажем в 16 после зачисления купленных баксов на счет. Поэтому "онлайн открытие" в большинстве банков сделано крайне криво, как я вижу по некоторым банкам, они сначала на депо кидают вам свою валюту, а потом ее сами докупают на МВРУ. Куча затхлых банков видать так и не смогли доделать свою АБС под конвертдепо, поэтому у них постаринке, через бумагу все оформляется
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kuzmich
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:30
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
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ihorsic
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:43
easymodeon5k написав:
еще ранее писал, в ТАС берут 101100грн, а не 101080 как в таблице.
Всё в таблице нормально. Если быть точным до копейки, то 2707$ в тазике обходятся 101081,06 . Получается курс 37,34 + %% по депо
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
По курсу ответ в этом же посте. А так проблем никаких. Отдают без проблем. Желательно заранее заказать валюту на горячке (за три дня) или в отд (за один день). Но, с отд звонят заранее и спрашивают сами будете забирать или нет. Мне вчера отдали синими номера подряд, а раньше отдавали зелёно\синими, зелёные в идеальном состоянии. Если курс усртавивает, то можете смело заходить
Востаннє редагувалось deneg net
в П'ят 24 лют, 2023 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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deneg net
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