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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:44
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
Віддають.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:50
Yuri_61 написав:
дивлюсь на сайті приват в особистому кабінеті:
вклад "стандарт"
доллар США
але там є можливість не тільки депозит на 3-12 місяців відкрити, але й бачу, що і на 1 місяць
а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
чим він гірше від депозиту на 3-6 місяців?
ним можна скористуватися з метою конвертації гривні в долари по курсу 37,45?
Нельзя. По курсу 37,45 только на 3 месяца. Постанова НБУ не разрешает по другому
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