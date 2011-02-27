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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:44
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
Віддають.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:50
Yuri_61 написав:
дивлюсь на сайті приват в особистому кабінеті:
вклад "стандарт"
доллар США
але там є можливість не тільки депозит на 3-12 місяців відкрити, але й бачу, що і на 1 місяць
а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
чим він гірше від депозиту на 3-6 місяців?
ним можна скористуватися з метою конвертації гривні в долари по курсу 37,45?
Нельзя. По курсу 37,45 только на 3 месяца. Постанова НБУ не разрешает по другому
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deneg net
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:01
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:11
deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
не правильно рахуєте
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flyman
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:20
flyman написав: deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
не правильно рахуєте
Неужели?
Считаем по другому. Например на 100000 по их курсу я могу купить 100000\37,45=2670$. А вот снять эти 100000 в наличке или сэпом будет 100000-0,5%=995000.
Теперь считаем курс: 995000\2670$=37,26
И где не правильно, за исключением тысячных долей?
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deneg net
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:25
flyman написав:
не правильно рахуєте
Все он правильно считает, если бить еще упоротим и пополнять 100К
через кассу на КДВ , то касса еще возьмет %%
а еще , Привата много, он на каждом углу, можно сьекономить на транспорте, пройтись пешком, то Приват вообще . в ФАВОРИТАХ,
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Goodman
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:32
Goodman написав:
.если бить еще упоротим и пополнять 100К
через кассу на КДВ , то касса еще возьмет %%
.
в ТАС так одного нового клиента и пополнили
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:40
А що про приват вклад в приваті такі поважні люди не чули???
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ihorsic
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:03
Goodman написав: flyman написав:
не правильно рахуєте
Все он правильно считает, если бить еще упоротим и пополнять 100К
через кассу на КДВ , то касса еще возьмет %%
а еще , Привата много, он на каждом углу, можно сьекономить на транспорте, пройтись пешком, то Приват вообще . в ФАВОРИТАХ,
так отож, закидаєм або в тумбу готівку на універсалку, або переводим по реквізитам на неї ж і відкриваєм конвертдепо з виплатою на діжитал валютну КВД. Нуль комісій.
Вхід універсалка, вихід КВД.
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flyman
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:05
ihorsic написав:
А що про приват вклад в приваті такі поважні люди не чули???
поважні люди користуються тільки платними послугами державного банку - бо то є донат державі
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