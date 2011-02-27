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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 669670671672>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:44

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.

Віддають.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:50

  Yuri_61 написав:дивлюсь на сайті приват в особистому кабінеті:
вклад "стандарт"
доллар США
але там є можливість не тільки депозит на 3-12 місяців відкрити, але й бачу, що і на 1 місяць
а чого тут не пишуть за депозит терміном в 1 місяць?
чим він гірше від депозиту на 3-6 місяців?
ним можна скористуватися з метою конвертації гривні в долари по курсу 37,45?

Нельзя. По курсу 37,45 только на 3 месяца. Постанова НБУ не разрешает по другому
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:01

приват

Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:11

  deneg net написав:Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.

не правильно рахуєте
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:20

  flyman написав:
  deneg net написав:Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.

не правильно рахуєте

Неужели?
Считаем по другому. Например на 100000 по их курсу я могу купить 100000\37,45=2670$. А вот снять эти 100000 в наличке или сэпом будет 100000-0,5%=995000.
Теперь считаем курс: 995000\2670$=37,26
И где не правильно, за исключением тысячных долей?
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:не правильно рахуєте


Все он правильно считает, если бить еще упоротим и пополнять 100К
через кассу на КДВ , то касса еще возьмет %%
а еще , Привата много, он на каждом углу, можно сьекономить на транспорте, пройтись пешком, то Приват вообще . в ФАВОРИТАХ,
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:32

  Goodman написав:.если бить еще упоротим и пополнять 100К
через кассу на КДВ , то касса еще возьмет %%
.

в ТАС так одного нового клиента и пополнили :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А що про приват вклад в приваті такі поважні люди не чули???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:03

  Goodman написав:
  flyman написав:не правильно рахуєте


Все он правильно считает, если бить еще упоротим и пополнять 100К
через кассу на КДВ , то касса еще возьмет %%
а еще , Привата много, он на каждом углу, можно сьекономить на транспорте, пройтись пешком, то Приват вообще . в ФАВОРИТАХ,

так отож, закидаєм або в тумбу готівку на універсалку, або переводим по реквізитам на неї ж і відкриваєм конвертдепо з виплатою на діжитал валютну КВД. Нуль комісій.
Вхід універсалка, вихід КВД.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:05

  ihorsic написав:А що про приват вклад в приваті такі поважні люди не чули???

поважні люди користуються тільки платними послугами державного банку - бо то є донат державі
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