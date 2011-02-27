|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:14
deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
Нет, не превращаются.
Если человек неправильно и неэффективно распоряжается своими деньгами - это его личное дело. При этом он может себе рисовать какие угодно иллюзии. Например - подобные лайфхаки
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6800
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
easymodeon5k написав:
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита онлайн.
Не больше и не меньше.
Нюансы открытия счетов, их пополнения и прочего - она не учитывает
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6800
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55116
|
|
|5
|25900
|
|
|3
|6716
|
|