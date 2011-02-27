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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:14

  deneg net написав:Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.

Нет, не превращаются.
Если человек неправильно и неэффективно распоряжается своими деньгами - это его личное дело. При этом он может себе рисовать какие угодно иллюзии. Например - подобные лайфхаки
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18

  easymodeon5k написав:Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!

Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита онлайн.
Не больше и не меньше.
Нюансы открытия счетов, их пополнения и прочего - она не учитывает
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  #<1 ... 669670671672
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