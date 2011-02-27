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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:05
ihorsic написав:
А що про приват вклад в приваті такі поважні люди не чули???
поважні люди користуються тільки платними послугами державного банку - бо то є донат державі
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:14
deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
Нет, не превращаются.
Если человек неправильно и неэффективно распоряжается своими деньгами - это его личное дело. При этом он может себе рисовать какие угодно иллюзии. Например - подобные лайфхаки
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
easymodeon5k написав:
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита онлайн.
Не больше и не меньше.
Нюансы открытия счетов, их пополнения и прочего - она не учитывает
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Додано: Суб 25 лют, 2023 00:22
deneg net написав: flyman написав: deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
не правильно рахуєте
Неужели?
Считаем по другому. Например на 100000 по их курсу я могу купить 100000\37,45=2670$. А вот снять эти 100000 в наличке или сэпом будет 100000-0,5%=995000.
Теперь считаем курс: 995000\2670$=37,26
И где не правильно, за исключением тысячных долей?
Если Вы закидываете 100000, то почему потом считаете курс от выхода? курс наоборот будет выше, т.к. Вы теряете эти 500грн. Т.е. Вам пришлось бы положить 100 000/0.995=100 502.51. При этом курс выйдет 37.6414
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