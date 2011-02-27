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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:05
ihorsic написав:
А що про приват вклад в приваті такі поважні люди не чули???
поважні люди користуються тільки платними послугами державного банку - бо то є донат державі
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:14
deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
Нет, не превращаются.
Если человек неправильно и неэффективно распоряжается своими деньгами - это его личное дело. При этом он может себе рисовать какие угодно иллюзии. Например - подобные лайфхаки
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:18
easymodeon5k написав:
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита через моб приложение?
В одном из банков зарегался, думал смогу открыть деп онлайн, как можно в 2023 году находиться в 2010?!
Колонка "Онлайн" - возможность открытия депозита онлайн.
Не больше и не меньше.
Нюансы открытия счетов, их пополнения и прочего - она не учитывает
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Додано: Суб 25 лют, 2023 00:22
deneg net написав: flyman написав: deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
не правильно рахуєте
Неужели?
Считаем по другому. Например на 100000 по их курсу я могу купить 100000\37,45=2670$. А вот снять эти 100000 в наличке или сэпом будет 100000-0,5%=995000.
Теперь считаем курс: 995000\2670$=37,26
И где не правильно, за исключением тысячных долей?
Если Вы закидываете 100000, то почему потом считаете курс от выхода? курс наоборот будет выше, т.к. Вы теряете эти 500грн. Т.е. Вам пришлось бы положить 100 000/0.995=100 502.51. При этом курс выйдет 37.6414
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Dollarman
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Додано: Суб 25 лют, 2023 02:47
Dollarman написав: deneg net написав:
Неужели?
Считаем по другому. Например на 100000 по их курсу я могу купить 100000\37,45=2670$. А вот снять эти 100000 в наличке или сэпом будет 100000-0,5%=995000.
Теперь считаем курс: 995000\2670$=37,26
И где не правильно, за исключением тысячных долей?
Если Вы закидываете 100000, то почему потом считаете курс от выхода? курс наоборот будет выше, т.к. Вы теряете эти 500грн. Т.е. Вам пришлось бы положить 100 000/0.995=100 502.51. При этом курс выйдет 37.6414
Він мав на увазі те, що економить на комісії зі зняття готівки з універсалки.
(Це стосується лише тих, хто приймає платежі за умовно підприємницькою діяльністю на універсалку привату, і ще до того ж не знає, що тимчасово комісія за перекидку на кдв всього 50 грн.)
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Додано: Суб 25 лют, 2023 08:35
flyman написав:
так отож, закидаєм або в тумбу готівку на універсалку, або переводим по реквізитам на неї ж і відкриваєм конвертдепо з виплатою на діжитал валютну КВД. Нуль комісій.
Вхід універсалка, вихід КВД.
какая еще тумба??? я в кассе говорю пополнить интернет-карту либо цифровую, и вся сумма попадает без комиссий на карту. Надо быть особо одаренным чтоб в терминал пихать 100к. А те кто принимает переводы на универсалку, чтоб с нее потом снять налик то вообще уникумы, щас полно банков, где на вход 0 и обнал 0
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Додано: Суб 25 лют, 2023 09:22
[quote="kuzmich"
какая еще тумба??? я в кассе говорю пополнить интернет-карту либо цифровую, и вся сумма попадает без комиссий на карту. Надо быть особо одаренным чтоб в терминал пихать 100к. /quote]
Є банкомати Привату які приймають готівку пачками. Дві пачки влазить. Частину, правда, виплюне, які по одній купюрі прийме сусідній термінал.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 09:56
kuzmich написав:
Надо быть особо одаренным чтоб в терминал пихать 100к
Я таким був, бо каса була зачинена на обід, витратив не більше 10 хв часу дві пачки по 500, не бачу в цьому жодної трагедії, все без комісії на уні, а потім вже депо.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 10:04
deneg net написав:
Кстати, по привату.Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). Лично я практикую такой лайфхак.
Такой лайфхак все практикуют еще с сентября когда уже все обсосали : вход -универсальная, выход - доларовая КДВ. А если в кассу очередь, то через тумбу быстрее, но железяка через каждые 35 тыс делает перекур
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