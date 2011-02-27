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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:57

  Yuri_61 написав:при знятті 3-х місячного вал. депо як не влетіти на вісотки при його знятті?
Це депо на віртуальній картці?
чи є на цьому форумі роповіді про фейли у цьому питанні?
на цьому форумі нема
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:11

lamal а 673 сторінки про що?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:17

  deneg net написав:Кстати, по привату.
Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель

#зелайно для цього використовують лише старовіри, покоління доткомів. Як мінімум є кіт.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38

  Yuri_61 написав: як не влетіти на вісотки при його знятті?


Все дуже просто
Щоб не влетіти на відсотки при знятті депо, оформлюйте виплату депо на карту при знятті з якої не беруть комісію.
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:21

  Ромасик написав:
  Yuri_61 написав:
  Ромасик написав:Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.


позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.

Погоджуюсь. Епоха зубожіння скінчилася.

В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри. Треба гасить кредитки, нема папіру і кілька соціяльних до місячного плану можна було б зробить. Так по 39,65 здавать :cry: :cry:
alex lem
 
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  #<1 ... 670671672673
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