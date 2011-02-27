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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:57
Yuri_61 написав:
при знятті 3-х місячного вал. депо як не влетіти на вісотки при його знятті?
Це депо на віртуальній картці?
чи є на цьому форумі роповіді про фейли у цьому питанні?
на цьому форумі нема
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lamal
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:11
lamal а 673 сторінки про що?
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Ромасик
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:17
deneg net написав:
Кстати, по привату. Довольно часто кидают деньги на карту,
и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель
#зелайно для цього використовують лише старовіри, покоління доткомів. Як мінімум є кіт.
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Ромасик
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38
Yuri_61 написав:
як не влетіти на вісотки при його знятті?
Все дуже просто
Щоб не влетіти на відсотки при знятті депо, оформлюйте виплату депо на карту при знятті з якої не беруть комісію.
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angra
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Додано: Суб 25 лют, 2023 13:21
Ромасик написав: Yuri_61 написав: Ромасик написав:Yuri_61
ні, в рік, а краще до кінця військового положення.
позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.
Погоджуюсь. Епоха зубожіння скінчилася.
В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри. Треба гасить кредитки, нема папіру і кілька соціяльних до місячного плану можна було б зробить. Так по 39,65 здавать
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alex lem
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