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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 671672673674>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 11:57

  Yuri_61 написав:при знятті 3-х місячного вал. депо як не влетіти на вісотки при його знятті?
Це депо на віртуальній картці?
чи є на цьому форумі роповіді про фейли у цьому питанні?
на цьому форумі нема
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:11

lamal а 673 сторінки про що?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:17

  deneg net написав:Кстати, по привату.
Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель

#зелайно для цього використовують лише старовіри, покоління доткомів. Як мінімум є кіт.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38

  Yuri_61 написав: як не влетіти на вісотки при його знятті?


Все дуже просто
Щоб не влетіти на відсотки при знятті депо, оформлюйте виплату депо на карту при знятті з якої не беруть комісію.
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:21

  Ромасик написав:
  Yuri_61 написав:
  Ромасик написав:Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.


позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.

Погоджуюсь. Епоха зубожіння скінчилася.

В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри. Треба гасить кредитки, нема папіру і кілька соціяльних до місячного плану можна було б зробить. Так по 39,65 здавать :cry: :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 14:18

  angra написав:
  Yuri_61 написав: як не влетіти на вісотки при його знятті?


Все дуже просто
Щоб не влетіти на відсотки при знятті депо, оформлюйте виплату депо на карту при знятті з якої не беруть комісію.


доларова для виплат є в мене.
підходить?

тобто я можу прокрутити так?:
100 тис. гривень з грвневої картки для виплат --> купляю долари в приваті па37,45 для 3-х місячного депозиту відкриваю депозит на карту, яка вже в мене є (доларова картка для виплат).
в цій схемі немає комісії?
а якщо я потім у другий захід готівкову гривню на універсальну приватівську картку покладу, з потім з цієї карки купляю долари на нове депо у березні і депо розиіщаю на існуючу карту для виплат доларову.
в цій схемі ема комісій?
Зняти без комісій з доларової кеартки для виплат зможу у любій касі привату? (попередньо замовивши виплату доларів?)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:11

  deneg net написав:Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.


Шта?

Дядьку, "ребята, вы слишком много курите!" ©

Поповняєте конверт з універсальної, куди попередньо гривню загнали без комісу.
Знімаєте з депо на КДВ валютну, а потім - без комісу знімаєте в касі.
Що ви там нагородили зверху з цифрами? У вас щось помутнілося в голові.
Робіть, як я написав, і буде вам добре.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:12

  flyman написав:відкриваєм конвертдепо з виплатою на діжитал валютну КВД. Нуль комісій.
Вхід універсалка, вихід КВД.


А якщо для виплат пластикова валютна КДВ, а не діджітал КДВ, щось буде гірше по комісіям? Чи без ризниці?
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:17

Доколе уже будет падать этот доллар??!
У нас дороже 39,6 не Бейрут... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 15:41

  Yuri_61 написав:
тобто я можу прокрутити так?:
100 тис. гривень з грвневої картки для виплат --> купляю долари в приваті па37,45 для 3-х місячного депозиту відкриваю депозит на карту, яка вже в мене є (доларова картка для виплат).
в цій схемі немає комісії?
а якщо я потім у другий захід готівкову гривню на універсальну приватівську картку покладу, з потім з цієї карки купляю долари на нове депо у березні і депо розиіщаю на існуючу карту для виплат доларову.
в цій схемі ема комісій?
Зняти без комісій з доларової кеартки для виплат зможу у любій касі привату? (попередньо замовивши виплату доларів?)

Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якщо з Універсальна -- комісії нема.
Депо ви не розміщаєте, воно відкривається вам кожен раз автоматично, а ви тільки
вибираєте доларову картку для виплат куди депо впаде після закінчення.
А при замовленні виплати говорять що треба вказати відділення де будете забирати то так гарантовано будуть для вас у касі долари.
angra
 
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