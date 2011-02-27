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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лют, 2023 11:57
Yuri_61 написав:
при знятті 3-х місячного вал. депо як не влетіти на вісотки при його знятті?
Це депо на віртуальній картці?
чи є на цьому форумі роповіді про фейли у цьому питанні?
на цьому форумі нема
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lamal
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:11
lamal а 673 сторінки про що?
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Ромасик
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:17
deneg net написав:
Кстати, по привату. Довольно часто кидают деньги на карту,
и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель
#зелайно для цього використовують лише старовіри, покоління доткомів. Як мінімум є кіт.
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Ромасик
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Додано: Суб 25 лют, 2023 12:38
Yuri_61 написав:
як не влетіти на вісотки при його знятті?
Все дуже просто
Щоб не влетіти на відсотки при знятті депо, оформлюйте виплату депо на карту при знятті з якої не беруть комісію.
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angra
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Додано: Суб 25 лют, 2023 13:21
Ромасик написав: Yuri_61 написав: Ромасик написав:Yuri_61
ні, в рік, а краще до кінця військового положення.
позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.
Погоджуюсь. Епоха зубожіння скінчилася.
В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри. Треба гасить кредитки, нема папіру і кілька соціяльних до місячного плану можна було б зробить. Так по 39,65 здавать
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Додано: Суб 25 лют, 2023 14:18
angra написав: Yuri_61 написав:
як не влетіти на вісотки при його знятті?
Все дуже просто
Щоб не влетіти на відсотки при знятті депо, оформлюйте виплату депо на карту при знятті з якої не беруть комісію.
доларова для виплат є в мене.
підходить?
тобто я можу прокрутити так?:
100 тис. гривень з грвневої картки для виплат --> купляю долари в приваті па37,45 для 3-х місячного депозиту відкриваю депозит на карту, яка вже в мене є (доларова картка для виплат).
в цій схемі немає комісії?
а якщо я потім у другий захід готівкову гривню на універсальну приватівську картку покладу, з потім з цієї карки купляю долари на нове депо у березні і депо розиіщаю на існуючу карту для виплат доларову.
в цій схемі ема комісій?
Зняти без комісій з доларової кеартки для виплат зможу у любій касі привату? (попередньо замовивши виплату доларів?)
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Yuri_61
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1
Додано: Суб 25 лют, 2023 15:11
deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
Шта?
Дядьку, "ребята, вы слишком много курите!" ©
Поповняєте конверт з універсальної, куди попередньо гривню загнали без комісу.
Знімаєте з депо на КДВ валютну, а потім - без комісу знімаєте в касі.
Що ви там нагородили зверху з цифрами? У вас щось помутнілося в голові.
Робіть, як я написав, і буде вам добре.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:12
flyman написав:
відкриваєм конвертдепо з виплатою на діжитал валютну КВД. Нуль комісій.
Вхід універсалка, вихід КВД.
А якщо для виплат пластикова валютна КДВ, а не діджітал КДВ, щось буде гірше по комісіям? Чи без ризниці?
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:17
Доколе уже будет падать этот доллар??!
У нас дороже 39,6 не Бейрут...
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Додано: Суб 25 лют, 2023 15:41
Yuri_61 написав:
тобто я можу прокрутити так?:
100 тис. гривень з грвневої картки для виплат --> купляю долари в приваті па37,45 для 3-х місячного депозиту відкриваю депозит на карту, яка вже в мене є (доларова картка для виплат).
в цій схемі немає комісії?
а якщо я потім у другий захід готівкову гривню на універсальну приватівську картку покладу, з потім з цієї карки купляю долари на нове депо у березні і депо розиіщаю на існуючу карту для виплат доларову.
в цій схемі ема комісій?
Зняти без комісій з доларової кеартки для виплат зможу у любій касі привату? (попередньо замовивши виплату доларів?)
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якщо з Універсальна -- комісії нема.
Депо ви не розміщаєте, воно відкривається вам кожен раз автоматично, а ви тільки
вибираєте доларову картку для виплат куди депо впаде після закінчення.
А при замовленні виплати говорять що треба вказати відділення де будете забирати то так гарантовано будуть для вас у касі долари.
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