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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.

Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:22

Добавил после таблицы простенький калькулятор
mustbe
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