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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:20
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
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ihorsic
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:22
Добавил после таблицы простенький калькулятор
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mustbe
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