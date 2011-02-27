RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.

Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
ihorsic
 
Повідомлень: 829
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:22

Добавил после таблицы простенький калькулятор
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:52

  Василь-Рівне написав:
  kuzmich написав:Надо быть особо одаренным чтоб в терминал пихать 100к

Я таким був, бо каса була зачинена на обід, витратив не більше 10 хв часу дві пачки по 500, не бачу в цьому жодної трагедії, все без комісії на уні, а потім вже депо.

Тоже было дело , суббота была , 2 пачки по 500 минут 15 , не ждать же понедельника если настроился . :D
Frez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 25.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:04

  ihorsic написав:Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.

Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....


Комісія за поповнення картки. Якщо ви поповнюєте її без комісії, поділіться досвідом.
angra
 
Повідомлень: 198
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну комісія за поповнення і комісія за відкриття це різні поняття. Правда ж? Гривні на КДВ без комісії можуть потрапити різними шляхами. Зарплата, гривнедепо, приват вклад. Я наприклад користуюсь приватвкладом.... І коміса 000%%%
ihorsic
 
Повідомлень: 829
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:42

  angra написав: А при замовленні виплати говорять що треба вказати відділення де будете забирати то так гарантовано будуть для вас у касі долари.


А якщо який форс мажор, і я не заберу депо (не зможу забрати, бо війна ще триває), то що відбудеться в такому випадку з доларами на моїй валютній КДВ?
Я з нею зможу за кордон виїхати і там зняти долари? (я пенсіонер)
я гадаю, що за кордоном буде коміс.
І взагалі, мені здається, що на всі зняття за кордоном коміс приватбанк робить (
Yuri_61
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 30.09.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 671672673674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55160
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.