Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
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Додано: Суб 25 лют, 2023 16:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:52
Тоже было дело , суббота была , 2 пачки по 500 минут 15 , не ждать же понедельника если настроился .
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:04
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ну комісія за поповнення і комісія за відкриття це різні поняття. Правда ж? Гривні на КДВ без комісії можуть потрапити різними шляхами. Зарплата, гривнедепо, приват вклад. Я наприклад користуюсь приватвкладом.... І коміса 000%%%
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:42
А якщо який форс мажор, і я не заберу депо (не зможу забрати, бо війна ще триває), то що відбудеться в такому випадку з доларами на моїй валютній КДВ?
Я з нею зможу за кордон виїхати і там зняти долари? (я пенсіонер)
я гадаю, що за кордоном буде коміс.
І взагалі, мені здається, що на всі зняття за кордоном коміс приватбанк робить (
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50
Курс
Курс сегодня вниз пошел, несмотря на то, что суббота и ранее по субботам обычно немного вверх смотрели.
Я так понимаю это потому, что коллеги карусельщики хотят быть на 01.03.23 со свободной гривной?)
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:52
flex123 колеги не мають вільної готівки, ні грн ні дол.
Це гріх тримати готівку в такі скрутні часи.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:55
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