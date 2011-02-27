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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 672673674675>
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.

Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:22

Добавил после таблицы простенький калькулятор
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 16:52

  Василь-Рівне написав:
  kuzmich написав:Надо быть особо одаренным чтоб в терминал пихать 100к

Я таким був, бо каса була зачинена на обід, витратив не більше 10 хв часу дві пачки по 500, не бачу в цьому жодної трагедії, все без комісії на уні, а потім вже депо.

Тоже было дело , суббота была , 2 пачки по 500 минут 15 , не ждать же понедельника если настроился . :D
Frez
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:04

  ihorsic написав:Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.

Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....


Комісія за поповнення картки. Якщо ви поповнюєте її без комісії, поділіться досвідом.
angra
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну комісія за поповнення і комісія за відкриття це різні поняття. Правда ж? Гривні на КДВ без комісії можуть потрапити різними шляхами. Зарплата, гривнедепо, приват вклад. Я наприклад користуюсь приватвкладом.... І коміса 000%%%
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:42

  angra написав: А при замовленні виплати говорять що треба вказати відділення де будете забирати то так гарантовано будуть для вас у касі долари.


А якщо який форс мажор, і я не заберу депо (не зможу забрати, бо війна ще триває), то що відбудеться в такому випадку з доларами на моїй валютній КДВ?
Я з нею зможу за кордон виїхати і там зняти долари? (я пенсіонер)
я гадаю, що за кордоном буде коміс.
І взагалі, мені здається, що на всі зняття за кордоном коміс приватбанк робить (
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:50

Курс

Курс сегодня вниз пошел, несмотря на то, что суббота и ранее по субботам обычно немного вверх смотрели.
Я так понимаю это потому, что коллеги карусельщики хотят быть на 01.03.23 со свободной гривной?)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:52

flex123 колеги не мають вільної готівки, ні грн ні дол.
Це гріх тримати готівку в такі скрутні часи.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:55

  alex lem написав: В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри.

Що ви робите на цій гілці?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:14

Богуслаев попал под санкции ЕС. Вот вам и валюта в мотор.
Порт
 
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