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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:14
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якщо з Універсальна -- комісії нема.
Оце твердження правильне для приватбанку?
якщо правильне, то мені спочатку с КДВ на УНІ перекинути 100 к гривень?
з КДВ на УНІ гривню можу без комісу перекинути?
А вже з УНІ купити долари і розмістити на доларову КДВ
Правльно я зрозумів, щоб все без комісу було?
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Yuri_61
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1
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:26
042013 написав: flyman написав:
відкриваєм конвертдепо з виплатою на діжитал валютну КВД. Нуль комісій.
Вхід універсалка, вихід КВД.
А якщо для виплат пластикова валютна КДВ, а не діджітал КДВ, щось буде гірше по комісіям? Чи без ризниці?
все те саме, тільки за пластиком тре йти у відділення, щоб зробити (якщо нема)
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flyman
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2
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:29
Yuri_61 написав:
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якщо з Універсальна -- комісії нема.
Оце твердження правильне для приватбанку?
якщо правильне, то мені спочатку с КДВ на УНІ перекинути 100 к гривень?з КДВ на УНІ гривню можу без комісу перекинути?
А вже з УНІ купити долари і розмістити на доларову КДВ
Правльно я зрозумів, щоб все без комісу було?
так
А вже з УНІ купити долари і розмістити на доларову КДВ
на депозит, а через 3 міс. з нього на КВД
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2
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:43
останні питання:
за один раз 100 к гривень можна перекинути (обидві приватбанк) з КДВ на УНІ?
і чого саме, якщо купляти долари з КДВ картки, то коміс береться?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 25 лют, 2023 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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1
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:50
Это что,такой троллинг с Приватбанком？Может уже достаточно？
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:51
flyman написав: deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
не правильно рахуєте
А тут у багатьох проблеми з арифметикою!
1) Дали вам купити 2670$ по курсу 37,45 на суму 99991,50 грн.
2) Потім прийшли, зняли, постригли на 0,5%, це 2670$ * 0.005 = 13,35$, на руки отримали 2670$ - 13,35$ = 2656,65$.
3) Було 99991,50 грн., отримали 2656,65$. Тому курс: 99991,50 грн. : 2656,65$ = 37,64.
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Petro2004
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:51
Yuri_61 написав:
останні питання:
за один раз 100 к гривень можна перекинути (обидві приватбанк) з КДВ на УНІ?
і чого саме, якщо купляти долари з КДВ картки, то коміс береться?
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Додано: Суб 25 лют, 2023 20:53
ihorsic написав:
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якого? Що за комісія??? Ви хоч один раз так робили???? Блін ну і радники....
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:00
Прийти, купити/забрати долари в Приваті просто так , то на удачу.
Досить офіційно по 3700 в розділі "3" робобаба все пояснює.
Значить - тільки замовлення , очікування позитивної реакції на замовлення.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:01
Petro2004 написав: flyman написав: deneg net написав:
Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.
не правильно рахуєте
А тут у багатьох проблеми з арифметикою!
1) Дали вам купити 2670$ по курсу 37,45 на суму 99991,50 грн.
2) Потім прийшли, зняли, постригли на 0,5%, це 2670$ * 0.005 = 13,35$, на руки отримали 2670$ - 13,35$ = 2656,65$.
3) Було 99991,50 грн., отримали 2656,65$. Тому курс: 99991,50 грн. : 2656,65$ = 37,64.
Да,это почти во всех банках,к итоговому курсу надо добавлять 0.5 - 1% Все это не выгодно и сплошное надувательство））））
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