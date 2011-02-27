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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лют, 2023 21:20
THB написав:
ь 0.5 - 1% Все это не выгодно и сплошное надувательство））））
все одно вигідніше, чим па39.х купляти готівкою
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Yuri_61
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:28
Ромасик написав: alex lem написав:
В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри.
Що ви робите на цій гілці?
Позбирав 4 соціяльних і спостерігаю.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 00:46
Yuri_61 написав:
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якщо з Універсальна -- комісії нема.
Оце твердження правильне для приватбанку?
якщо правильне, то мені спочатку с КДВ на УНІ перекинути 100 к гривень?
Ні не правильне. Комісію заплатите коли будете поповнювати КДВ. Але якщо у вас гроші вже на КДВ то нічого перекидати не треба, купуйте з КДВ.
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angra
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Додано: Нед 26 лют, 2023 01:24
THB написав: Yuri_61 написав:
останні питання:
за один раз 100 к гривень можна перекинути (обидві приватбанк) з КДВ на УНІ?
і чого саме, якщо купляти долари з КДВ картки, то коміс береться?
Вы ответы на свои вопросы читаете？
Це троль місцевий
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sergey_sryvkin
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