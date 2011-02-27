все одно вигідніше, чим па39.х купляти готівкою
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лют, 2023 21:20
Додано: Суб 25 лют, 2023 21:28
Додано: Нед 26 лют, 2023 00:46
Ні не правильне. Комісію заплатите коли будете поповнювати КДВ. Але якщо у вас гроші вже на КДВ то нічого перекидати не треба, купуйте з КДВ.
Додано: Нед 26 лют, 2023 01:24
Додано: Нед 26 лют, 2023 08:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 26 лют, 2023 08:40
Два простих питання
1. В березні закінчується конвертдепо в моно - куди впадуть долари, якщо немає можливості забрати через відділення а-банку і в моно є тільки гривнева чорна картка? (що потрібно ще якусь відкрити картку?)
2. Фінмон цікавиться походженням коштів (у різних банках), коли перетинається 400Кгрн протягом місяця, чи протягом року?
Бо от в моно пише таке:
Поповнення карток
"Якщо сума поповнень за одну операцію або протягом місяця перевищить 400 000 грн., банком можуть бути запитані будь-які документи, що підтверджують походження цих коштів. До моменту надання документів банку буде заборонено проводити видаткові операції по картці, крім переказів на рахунки НБУ для підтримки ЗСУ, гуманітарної допомоги або купівлі ОВДП «Військові облігації»"
Тобто, головне протягом місяця не перетинати 400К, а так - то хоч по 100К щомісяця клади на депо хоч до 1 ляма, а хоч і більше - то фінмон і оком не кліпне?))
Додано: Нед 26 лют, 2023 09:05
Успіх точних алгоритмів фінмону ніхто ніде не знає, тому потрібно завжди бути готовим підтвердити будь яку суму.
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