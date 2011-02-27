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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:20

  THB написав:ь 0.5 - 1% Все это не выгодно и сплошное надувательство））））


все одно вигідніше, чим па39.х купляти готівкою
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 21:28

  Ромасик написав:
  alex lem написав: В кого як. В мене зараз треття найостання ступінь зубожіння українця. 1)Нема грошей. 2) Зовсім нема грошей. 3) Треба йти здавати доляри.

Що ви робите на цій гілці?

Позбирав 4 соціяльних і спостерігаю. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 00:46

  Yuri_61 написав:
Якщо будете купувати долари на депо з гривневої для виплат, заплатите комісію.
Якщо з Універсальна -- комісії нема.

Оце твердження правильне для приватбанку?
якщо правильне, то мені спочатку с КДВ на УНІ перекинути 100 к гривень?

Ні не правильне. Комісію заплатите коли будете поповнювати КДВ. Але якщо у вас гроші вже на КДВ то нічого перекидати не треба, купуйте з КДВ.
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 01:24

  THB написав:
  Yuri_61 написав:останні питання:
за один раз 100 к гривень можна перекинути (обидві приватбанк) з КДВ на УНІ?

і чого саме, якщо купляти долари з КДВ картки, то коміс береться?

Вы ответы на свои вопросы читаете？

Це троль місцевий
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 08:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  THB написав:Это что,такой троллинг с Приватбанком？Может уже достаточно？
Ні, Yuri_61 вважає себе дуже крутим "іканамістом" експертом і всіх повчає на валютній гілці, а тут ще поки не проФФесор, але через 3-и місяці стане ним і вже тут буде всіх агресивно повчати :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 08:40

Два простих питання

1. В березні закінчується конвертдепо в моно - куди впадуть долари, якщо немає можливості забрати через відділення а-банку і в моно є тільки гривнева чорна картка? (що потрібно ще якусь відкрити картку?)
2. Фінмон цікавиться походженням коштів (у різних банках), коли перетинається 400Кгрн протягом місяця, чи протягом року?
Бо от в моно пише таке:

Поповнення карток
"Якщо сума поповнень за одну операцію або протягом місяця перевищить 400 000 грн., банком можуть бути запитані будь-які документи, що підтверджують походження цих коштів. До моменту надання документів банку буде заборонено проводити видаткові операції по картці, крім переказів на рахунки НБУ для підтримки ЗСУ, гуманітарної допомоги або купівлі ОВДП «Військові облігації»"

Тобто, головне протягом місяця не перетинати 400К, а так - то хоч по 100К щомісяця клади на депо хоч до 1 ляма, а хоч і більше - то фінмон і оком не кліпне?))
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:05

Успіх точних алгоритмів фінмону ніхто ніде не знає, тому потрібно завжди бути готовим підтвердити будь яку суму.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:1. В березні закінчується конвертдепо в моно - куди впадуть долари

Нікуди не впадуть, просто буде висіти завершений депозит і кнопкою "Отримати код"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:2. Фінмон цікавиться походженням коштів (у різних банках), коли перетинається 400Кгрн протягом місяця, чи протягом року?

Моно ніразу не моніторив потік ~200k готівки / місяць. ПУМБ 2 рази моніторив. Щоразу після перетину 400k готівки занесеної в банк, сумарно за 3-4 місяці. Але не моніторив переводи з інших банків.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 09:40

  Petro2004 написав:
  flyman написав:
  deneg net написав:Кстати, по привату. Если смотреть на курс карусели, то это 37,45 - это не самый выгодный курс. Но, есть один момент. Довольно часто кидают деньги на карту, и все дают универсальную. Чтобы потом снять с неё налик, по любому придётся платить 0,5%. А вот открыть карусель с неё без комиса. Так вот 37,45 превращаются в 37,26 (37,45-0,5%). А это уже 11 место в таблице, а не 30. Лично я практикую такой лайфхак.

не правильно рахуєте

А тут у багатьох проблеми з арифметикою!
1) Дали вам купити 2670$ по курсу 37,45 на суму 99991,50 грн.
2) Потім прийшли, зняли, постригли на 0,5%, це 2670$ * 0.005 = 13,35$, на руки отримали 2670$ - 13,35$ = 2656,65$.
3) Було 99991,50 грн., отримали 2656,65$. Тому курс: 99991,50 грн. : 2656,65$ = 37,64.

Внесли деньги в суме 99991,50 на Уни - купили 2670$ по курсу 37,45 – оформили депо – вывели 2670$ с депо на КДВ - сняли в кассе 2400+270$

Где вы в этих действия увидели комиссию? что за дичь вы делаете, зачем такую маячню писать?

Есть пара замечательных пословиц:
- застав дурня богу молитися вiн i лоб розiбье
- дай дураку х#й стекляный и х#й разобьёт и пальцы порежет
YuriiKharkiv
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