Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?
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Додано: Нед 26 лют, 2023 12:01
Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?
Додано: Нед 26 лют, 2023 12:29
А вы знаете толк в извращениях
Такого ещё никто не делал, чтобы не забирать или не перевкладывать депозит.
Если уж интересно, то на следующий день после окончания депозита, он попадает на счёт до востребования. Там он может лежать вечно.
Получить код и забрать в абанке можно без проблем.
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