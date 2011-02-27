Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?
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Додано: Нед 26 лют, 2023 12:01
Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?
Додано: Нед 26 лют, 2023 12:29
А вы знаете толк в извращениях
Такого ещё никто не делал, чтобы не забирать или не перевкладывать депозит.
Если уж интересно, то на следующий день после окончания депозита, он попадает на счёт до востребования. Там он может лежать вечно.
Получить код и забрать в абанке можно без проблем.
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Доброго дня шановні! В кого є досвід каруселі в АЙБОКСбанку? Поділіться досвідом...
Чи варто з ним зв'язуватись? Які тонкощі роботи з ним. Дякую...
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:10
ihorsic да тут сторінок 10 нашкрябали тільки про яКоробка.
Мож таки пошукаєте? Чи зробити вам нарізку з опусів форумчан?
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:12
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ну, я - на фронті... Тому так - знаю толк в фінансових збоченнях
А перевкладувати - не хочу, бо це мінімум на 3міс і під дурні відсотки(0,01) - то нехай краще так полежать, почекають на мене, коли я приїду у відпустку
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Чи зробити вам нарізку з опусів форумчан?
НУ якщо не важко зробіть будь ласка.
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48
Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
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