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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:01

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:1. В березні закінчується конвертдепо в моно - куди впадуть долари

Нікуди не впадуть, просто буде висіти завершений депозит і кнопкою "Отримати код"

Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 12:29

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:1. В березні закінчується конвертдепо в моно - куди впадуть долари

Нікуди не впадуть, просто буде висіти завершений депозит і кнопкою "Отримати код"

Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?

А вы знаете толк в извращениях :D
Такого ещё никто не делал, чтобы не забирать или не перевкладывать депозит.
Если уж интересно, то на следующий день после окончания депозита, он попадает на счёт до востребования. Там он может лежать вечно.
Получить код и забрать в абанке можно без проблем.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня шановні! В кого є досвід каруселі в АЙБОКСбанку? Поділіться досвідом...
Чи варто з ним зв'язуватись? Які тонкощі роботи з ним. Дякую...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:10

ihorsic да тут сторінок 10 нашкрябали тільки про яКоробка.
Мож таки пошукаєте? Чи зробити вам нарізку з опусів форумчан?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:12

  ihorsic написав:Доброго дня шановні! В кого є досвід каруселі в АЙБОКСбанку? Поділіться досвідом...
Чи варто з ним зв'язуватись? Які тонкощі роботи з ним. Дякую...


Варто працювати. Проблем нема
TDK
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:А вы знаете толк в извращениях
Такого ещё никто не делал, чтобы не забирать или не перевкладывать депозит.
Ну, я - на фронті... Тому так - знаю толк в фінансових збоченнях :D

А перевкладувати - не хочу, бо це мінімум на 3міс і під дурні відсотки(0,01) - то нехай краще так полежать, почекають на мене, коли я приїду у відпустку ;)
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чи зробити вам нарізку з опусів форумчан?

НУ якщо не важко зробіть будь ласка.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:40

[quote="5546365:YuriiKharkiv"]

Секта арифметиков,не мешайте ）））
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48

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краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
khmelovski
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