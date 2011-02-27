Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48
Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
Додано: Нед 26 лют, 2023 15:58
Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали.
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:37
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:43
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|