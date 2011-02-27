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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48

Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
khmelovski
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:58

Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:37

  Игорь Алексеевич написав:Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:

А где так ? Надеваю кеды , куда бежать ? :D
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:43

  Frez написав:
  Игорь Алексеевич написав:Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:

А где так ? Надеваю кеды , куда бежать ? :D

Стоит ли торопиться?
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