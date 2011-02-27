Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48
Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
Додано: Нед 26 лют, 2023 15:58
Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали.
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:37
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:43
Додано: Нед 26 лют, 2023 17:53
Не вижу предпосылок , что подорожает на 2-2,5 грв за 3 месяца .Вот меньше 39 сдавать и брать конверт по 37,5 тут спешить точно не стоит .
Додано: Нед 26 лют, 2023 18:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
Додано: Нед 26 лют, 2023 19:10
Додано: Нед 26 лют, 2023 19:40
Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП.
Хіба що очікувати, що не виключено, серйозного девала.
Але його може не бути ближчим часом, ба навіть ще деякий укріпляж на фоні всіляких допомог не менш імовірний.
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