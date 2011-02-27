Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
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Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48
Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
Додано: Нед 26 лют, 2023 15:58
Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали.
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:37
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:43
Додано: Нед 26 лют, 2023 17:53
Не вижу предпосылок , что подорожает на 2-2,5 грв за 3 месяца .Вот меньше 39 сдавать и брать конверт по 37,5 тут спешить точно не стоит .
Додано: Нед 26 лют, 2023 18:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
Додано: Нед 26 лют, 2023 19:10
Додано: Нед 26 лют, 2023 19:40
Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП.
Хіба що очікувати, що не виключено, серйозного девала.
Але його може не бути ближчим часом, ба навіть ще деякий укріпляж на фоні всіляких допомог не менш імовірний.
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Теоретично може, на практиці максимум що я бачив - депозит висів десь 1,5 місяці. Нічого з ним не траплялось, тільки час від часу спамили повідомленнями і телефонували з нагадуваннями що депозит треба забрати.
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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