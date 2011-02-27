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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 676677678679>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 13:48

Успіх
краще перепитати в підтримці а то десь читав що якщо довго не знімати то можуть включити авто пролонгацію
khmelovski
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 15:58

Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:37

  Игорь Алексеевич написав:Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:

А где так ? Надеваю кеды , куда бежать ? :D
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:43

  Frez написав:
  Игорь Алексеевич написав:Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:

А где так ? Надеваю кеды , куда бежать ? :D

Стоит ли торопиться?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 17:53

  Порт написав:
  Frez написав:
  Игорь Алексеевич написав:Синие вчера принимали по 39,7. Остальные дол. приём максимум 39,63 давали. :shock:

А где так ? Надеваю кеды , куда бежать ? :D

Стоит ли торопиться?

Не вижу предпосылок , что подорожает на 2-2,5 грв за 3 месяца .Вот меньше 39 сдавать и брать конверт по 37,5 тут спешить точно не стоит .
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 18:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:10

  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

39. Поки що.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:40

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

39. Поки що.

Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП.
Хіба що очікувати, що не виключено, серйозного девала.
Але його може не бути ближчим часом, ба навіть ще деякий укріпляж на фоні всіляких допомог не менш імовірний.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Тобто, воно може так висіти і місяць і рік... а я будь-коли можу натиснути кнопку "отримати код" і забрати кошти в а-банці - так?
Чи це мені краще з'ясувати на гарячці моно?

Теоретично може, на практиці максимум що я бачив - депозит висів десь 1,5 місяці. Нічого з ним не траплялось, тільки час від часу спамили повідомленнями і телефонували з нагадуваннями що депозит треба забрати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:Це 4% за 3 міс, що не так аж збуджує і відповідає менш клопітним % по депо та ОВДП.

4% за 3 місяці це не 4% в рік.
Дюрі-бачі
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