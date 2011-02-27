коли ОВДП буде давати більше чим конвертдепо
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Додано: Нед 26 лют, 2023 20:44
Додано: Нед 26 лют, 2023 21:56
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
біля нуля прибутку, аби не мінус.
конвертаційний для чого:
- перейти частиною грн в долар
- провітрити свій матрац , поміняти все старіше 2006 і самий 2006 рік на 2017.
- долучитися до спільности поціновувачів долара, набути досвіду.
чудова можливість покрутити долари , які в свій час купувалися чи по 18,,,,20,,,25,
оновити і підзаробити.
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:03
В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые , и новые и старые всегда должны работать
Додано: Нед 26 лют, 2023 22:27
Кому заробітки, а кому ще відігрувати збитки.
Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
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