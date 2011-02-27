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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лют, 2023 20:44
ihorsic написав:
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
коли ОВДП буде давати більше чим конвертдепо
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Додано: Нед 26 лют, 2023 21:56
ihorsic написав:
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
біля нуля прибутку, аби не мінус.
конвертаційний для чого:
- перейти частиною грн в долар
- провітрити свій матрац , поміняти все старіше 2006 і самий 2006 рік на 2017.
- долучитися до спільности поціновувачів долара, набути досвіду.
чудова можливість покрутити долари , які в свій час купувалися чи по 18,,,,20,,,25,
оновити і підзаробити.
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Goodman
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Додано: Нед 26 лют, 2023 22:03
В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые
, и новые и старые всегда должны работать
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 26 лют, 2023 22:27
Игорь Алексеевич написав:
В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые
, и новые и старые всегда должны работать
Кому заробітки, а кому ще відігрувати збитки.
Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
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flyman
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Додано: Нед 26 лют, 2023 23:39
J написав: Ромасик написав:
Алка отмыта и денацифицирована.
в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
я шото пропустил? - так на когда намечен кризис ликвидности и ВА в Алке?
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flysoulfly
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Додано: Нед 26 лют, 2023 23:51
flysoulfly написав: J написав: Ромасик написав:
Алка отмыта и денацифицирована.
в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
я шото пропустил? - так на когда намечен кризис ликвидности и ВА в Алке?
полгода дали на исправление,
как раз на фронте прояснится
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cohan
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Додано: Нед 26 лют, 2023 23:56
Kostya777 написав:
боюсь фин Мона, хочу раскидать по банкам по 100к, но в случае вопросов не смогу объяснить появление средств.
Тоже интересно узнать мнение знатоков касательно алгоритмов фин Мона
тут есть же тема, и там ссылки
всего-то чтения страниц на 200 ( не темы, а документов по ссылкам)
лучший алгоритм - не иметь дела с м*даками, проверено фильмами Гая Ричи
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cohan
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