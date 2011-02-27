RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:44

  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

коли ОВДП буде давати більше чим конвертдепо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30792
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 2620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 21:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

біля нуля прибутку, аби не мінус.

конвертаційний для чого:
- перейти частиною грн в долар
- провітрити свій матрац , поміняти все старіше 2006 і самий 2006 рік на 2017.
- долучитися до спільности поціновувачів долара, набути досвіду.

чудова можливість покрутити долари , які в свій час купувалися чи по 18,,,,20,,,25,
оновити і підзаробити.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 23.11.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:03

В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые :P :P , и новые и старые всегда должны работать
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6264
З нами з: 13.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:27

  Игорь Алексеевич написав:В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые :P :P , и новые и старые всегда должны работать

Кому заробітки, а кому ще відігрувати збитки.
Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30792
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 2620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:39

  J написав:
  Ромасик написав:Алка отмыта и денацифицирована.

в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
я шото пропустил? - так на когда намечен кризис ликвидности и ВА в Алке?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 13.01.09
Подякував: 591 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:51

  flysoulfly написав:
  J написав:
  Ромасик написав:Алка отмыта и денацифицирована.

в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
я шото пропустил? - так на когда намечен кризис ликвидности и ВА в Алке?


полгода дали на исправление,
как раз на фронте прояснится :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5242
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:56

  Kostya777 написав:боюсь фин Мона, хочу раскидать по банкам по 100к, но в случае вопросов не смогу объяснить появление средств.
Тоже интересно узнать мнение знатоков касательно алгоритмов фин Мона


тут есть же тема, и там ссылки
всего-то чтения страниц на 200 ( не темы, а документов по ссылкам) :mrgreen:

лучший алгоритм - не иметь дела с м*даками, проверено фильмами Гая Ричи
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5242
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 00:23

Друзі а з моно хтось знімав в А-Банку бо не маю відділення Universal в місті здається ? І чи є різниця чи відкривати в моно і забирати в А-Банку чи просто в А-Банку відкривати ?
dr_likle
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 06:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Что это за банк Алка?
Спасибо
Kostya777
 
Повідомлень: 8
З нами з: 12.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 676677678679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55239
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2321)
27.02.2023 01:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.