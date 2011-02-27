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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 08:22

Идея до сих пор дурацкие 5% комиссии за конверт не уменьшила?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 08:28

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  J написав:[quote="5545319:Ромасик"
Алка отмыта и денацифицирована. [/quote
в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать еет.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла и там не возник кризис ликвидности
я шото пропустил? - так на когда намечен кризис ликвидности и ВА в Алке?

полгода дали на исправление
не, ну реально т.е. , как минимум, 3 месяца на возврат валютой с конверта есть сейчас в запасе?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 08:36

в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:07

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

39. Поки що.


а на завтра?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:08

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?

39. Поки що.


а на завтра?

Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Но это будет завтра. Завтра.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:11

  flysoulfly написав:в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?


раньше они указывали что доллары упадуть на счет,
с февраля -только на карту (надо ждать карту)
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:18

  flysoulfly написав:в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?

Чому ж нє? Якщо в банку є безіменні болванки під валюту то дуже навіть - ТАК. Щоправда не у всіх відділеннях ті болванки є але якщо є то ТАК.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:24

а в Юнексе для зашедших с улицы за конвертом какие бывают подводные камни? Там в отделении не напарят ненужного? какие продукты оптимально открывать?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:33

Я так понял, для конверта в Востоке зашедшим с улицы оптимально открыть не текущий, а виртуал.гривнекарту, чтоб с др.банка закинуть без комисс сэпом или р2р , правильно?
flysoulfly
 
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