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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 08:22
Идея до сих пор дурацкие 5% комиссии за конверт не уменьшила?
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 08:28
cohan написав: flysoulfly написав: J написав:
[quote="5545319:Ромасик"
Алка отмыта и денацифицирована. [/quote
в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать еет.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла и там не возник кризис ликвидности
я шото пропустил? - так на когда намечен кризис ликвидности и ВА в Алке?
полгода дали на исправление
не, ну реально т.е. , как минимум, 3 месяца на возврат валютой с конверта есть сейчас в запасе?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 08:36
в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:07
Investor_K написав: ihorsic написав:
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
39. Поки що.
а на завтра?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:08
prodigy написав: Investor_K написав: ihorsic написав:
А от цікаво шановні колеги хто який мінімальний курс здачі для себе встановив?
39. Поки що.
а на завтра?
Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Но это будет завтра. Завтра.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:11
flysoulfly написав:
в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?
раньше они указывали что доллары упадуть на счет,
с февраля -только на карту (надо ждать карту)
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:18
flysoulfly написав:
в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?
Чому ж нє? Якщо в банку є безіменні болванки під валюту то дуже навіть - ТАК. Щоправда не у всіх відділеннях ті болванки є але якщо є то ТАК.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:24
а в Юнексе для зашедших с улицы за конвертом какие бывают подводные камни? Там в отделении не напарят ненужного? какие продукты оптимально открывать?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 09:33
Я так понял, для конверта в Востоке зашедшим с улицы оптимально открыть не текущий, а виртуал.гривнекарту, чтоб с др.банка закинуть без комисс сэпом или р2р , правильно?
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