Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly дивіться там у них така морока - коли не було онлайну менеджер відділення мала доступ до відкритих рахунків і оформити депо могла. Фізична ж особа поки картка не стане активною у своєму МТВ360 просто не побачить цю картку і можливості оформити депо не матиме. Ця функція їй стане доступна лише після активації картки для чого цю картку треба отримати фізично
Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн. якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась?? Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???
Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн. якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась?? Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???
зачем на 12, на 3 вполне, лето, курс снижается правда,в марте апреле еще всплеск может быть
Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн. якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась?? Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???
зачем на 12, на 3 вполне, лето, курс снижается правда,в марте апреле еще всплеск может быть
в березні може вистрелити, так як будуть виплати військовим і погорільцям форварду, так і війна поки що продовжується. з другої сторони ціни ростуть , не те що на імпорт, а також на вітчизняні товари, та сама капуста була по 10, вже 20 грн, цибуля взагалі стала від 40 до 60 грн. і при тому всьому курс валюти падає, хоча вже такий нонсенс був, і після цього всього курс вистрілював.