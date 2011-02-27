RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:48

  prodigy написав:
  Alien написав:
  flysoulfly написав:в МТБ так же и осталось для зашедших с улицы, что карту надо пару недель ждать чтоб только затем конверт можно открыть?
Сразу - не?

Чому ж нє? Якщо в банку є безіменні болванки під валюту то дуже навіть - ТАК. Щоправда не у всіх відділеннях ті болванки є але якщо є то ТАК.

болванки під гривну в наявності,
по валюті -треба почекати
а для оформления сразу конвертдепо что, нужен будет именно номер этой валютной карты?
(просто забрать карту по приходу через срок то не проблема)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 13.01.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:56

flysoulfly дивіться там у них така морока - коли не було онлайну менеджер відділення мала доступ до відкритих рахунків і оформити депо могла. Фізична ж особа поки картка не стане активною у своєму МТВ360 просто не побачить цю картку і можливості оформити депо не матиме. Ця функція їй стане доступна лише після активації картки для чого цю картку треба отримати фізично
Alien
 
Повідомлень: 1439
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:17

карусель надламується

при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Raymond
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 16.12.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:20

Приват купує вже по 38.9. Новий орієнтир для дна?
Economist
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.11.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:24

  Economist написав:Приват купує вже по 38.9. Новий орієнтир для дна?

можна прийти і вільно купити в Приваті долари на 100К?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 лют, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 2620 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:24

  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.


Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 13.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:25

https://censor.net/ua/news/3402400/zalu ... yi_butusov

Виплати військовим мають зрости і відповідно підтримати курс
Economist
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.11.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:31

  flysoulfly написав:а в Юнексе для зашедших с улицы за конвертом какие бывают подводные камни? Там в отделении не напарят ненужного? какие продукты оптимально открывать?


смарткарды (если еще открывают) и счета
разберитесь там со схемой - на валюте одно(карта или счет) - фри пополнение, а другое - фри снятие, внутри, слава Богу, фри перевод

соотвт при оформлении вывод на туда где фри снятие, но если что - можно и перевести

кажись карту можно фри пополнить, а со счета - фри снять
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5247
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.


Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???

зачем на 12, на 3 вполне, лето, курс снижается
правда,в марте апреле еще всплеск может быть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5247
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:42

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.


Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???

зачем на 12, на 3 вполне, лето, курс снижается
правда,в марте апреле еще всплеск может быть


в березні може вистрелити, так як будуть виплати військовим і погорільцям форварду, так і війна поки що продовжується.
з другої сторони ціни ростуть , не те що на імпорт, а також на вітчизняні товари, та сама капуста була по 10, вже 20 грн, цибуля взагалі стала від 40 до 60 грн. і при тому всьому курс валюти падає, хоча вже такий нонсенс був, і після цього всього курс вистрілював.
Raymond
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 16.12.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 678679680681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55245
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (65)
27.02.2023 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.