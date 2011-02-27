|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:48
Raymond написав:
в березні може ,
так як будуть виплати
погорільцям форварду
три калеки
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1445
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:49
cohan написав: Игорь Алексеевич написав: Raymond написав:
при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???
зачем на 12, на 3 вполне, лето, курс снижается
правда,в марте апреле еще всплеск может быть
Честно говоря и не смотрел вклады на 3,6,12 мес. в грн. Даже не интересно и заходить на них. Держу грн.только на тек. с 10% годовых, для мелочей и покушать.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6268
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:25
Тим часом у Києві долар купують по 39.30-39.35 ...
-
Dollarman
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 22.01.23
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:29
Dollarman написав:
Тим часом у Києві долар купують по 39.30-39.35 ...
остановит ждунов, остальные помозговав и будут и далее каруселить. и правильно сделают и ждуны и карусельщики)))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6268
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:31
Головне щоб не в мінус каруселити....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:32
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые
, и новые и старые всегда должны работать
Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
Ви я бачу геть недалека людина!
Вам з кожної праски про війну кричали, і не хто небудь, а Байден, Джонсон, та інші Буданови, а ви доляри здавали...
Жадность фраєра сгубіла...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3232
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:33
Dollarman написав:
Тим часом у Києві долар купують по 39.30-39.35 ...
Встиг скинути по 39,45 зранку...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3232
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:34
ihorsic написав:
Головне щоб не в мінус каруселити....
вы думаете не найдутся такие???
Идея банк уже первая на пороге стоит.... в каруселях.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6268
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:38
asti написав:
Встиг скинути по 39,45 зранку...
Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8535
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:47
Investor_K написав: asti написав:
Встиг скинути по 39,45 зранку...
Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.
вже 39,15 у нас купують, аж цікаво стало просто спостерігати з якого курсу будуть відштовхуватися.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1138
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55245
|
|
|5
|25931
|
|
|3
|6738
|
|