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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 680681682683>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:48

  Raymond написав:в березні може ,
так як будуть виплати
погорільцям форварду
три калеки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:49

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.


Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???

зачем на 12, на 3 вполне, лето, курс снижается
правда,в марте апреле еще всплеск может быть

Честно говоря и не смотрел вклады на 3,6,12 мес. в грн. Даже не интересно и заходить на них. Держу грн.только на тек. с 10% годовых, для мелочей и покушать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Тим часом у Києві долар купують по 39.30-39.35 ...
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:29

  Dollarman написав:Тим часом у Києві долар купують по 39.30-39.35 ...


остановит ждунов, остальные помозговав и будут и далее каруселить. и правильно сделают и ждуны и карусельщики)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Головне щоб не в мінус каруселити....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:32

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:В первую очередь заработать. Кто с первого дня в каруселях уже норма заработка. 39.ещё долго не будет. Поменять на новые :P :P , и новые и старые всегда должны работать
Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
Ви я бачу геть недалека людина!
Вам з кожної праски про війну кричали, і не хто небудь, а Байден, Джонсон, та інші Буданови, а ви доляри здавали...
Жадность фраєра сгубіла... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:33

  Dollarman написав:Тим часом у Києві долар купують по 39.30-39.35 ...
Встиг скинути по 39,45 зранку...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:34

  ihorsic написав:Головне щоб не в мінус каруселити....
вы думаете не найдутся такие??? :P
Идея банк уже первая на пороге стоит.... в каруселях.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Встиг скинути по 39,45 зранку...


Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:47

  Investor_K написав:
  asti написав:Встиг скинути по 39,45 зранку...


Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.

вже 39,15 у нас купують, аж цікаво стало просто спостерігати з якого курсу будуть відштовхуватися.
Raymond
 
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