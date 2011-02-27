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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 681682683684685>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:52

  asti написав:
  flyman написав:,Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
Ви я бачу геть недалека людина!
Вам з кожної праски про війну кричали, і не хто небудь, а Байден, Джонсон, та інші Буданови, а ви доляри здавали...
Жадность фраєра сгубіла... :) :)

Так чого ви тоді свої 3-х річні грн. ОВДП не скинули і не поміняли на валюту ? :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55

  Raymond написав: вже 39,15 у нас купують,

Це вже просто якесь знущання над нещасними карусельщиками
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:15

  Raymond написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:Встиг скинути по 39,45 зранку...


Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.

вже 39,15 у нас купують, аж цікаво стало просто спостерігати з якого курсу будуть відштовхуватися.

Понижальщики курса давят вовсю. Есть и по 39,60 на приём.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  angra написав:Це вже просто якесь знущання над нещасними карусельщиками


Доведеться знову іти працювати. Вже на конвертдепо на хліб з маслом не заробиш.
Так неохота повертатись охоронцем в АТБ....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:23

  Игорь Алексеевич написав:
  Raymond написав:при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.


Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???

Той, хто в липні здався по 42 і вклався в овдп під 20%, має наразі 7%+10%, а хто за вашою порадою закопав під грушею -7%.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:31

  Raymond написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:Встиг скинути по 39,45 зранку...


Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.

вже 39,15 у нас купують, аж цікаво стало просто спостерігати з якого курсу будуть відштовхуватися.

скупайтєся голубци (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:33

Есть маленькая надежда на пенсов которым на 20% поднимают пенсии с 1 марта.
Это добавит гривны на рынке.
Хотя и не сильно.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:36

А кто что может сказать про банку 3/4?
Что нужно открыть новому клиенту, чтобы бесплатно завести безнал с другого банка?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:41

  J написав:
  asti написав:
  flyman написав:,Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
Ви я бачу геть недалека людина!
Вам з кожної праски про війну кричали, і не хто небудь, а Байден, Джонсон, та інші Буданови, а ви доляри здавали...
Жадность фраєра сгубіла... :) :)

Так чого ви тоді свої 3-х річні грн. ОВДП не скинули і не поміняли на валюту ? :roll:
Частину я скинув, але одне діло скидати папери отримуючи збитки, купувати подорожчавший доляр, а інша справа здавати зелений який у тебе в руках коли звідусіль кричать про війну))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:43

  Evgeny написав:Есть маленькая надежда на пенсов которым на 20% поднимают пенсии с 1 марта.
Это добавит гривны на рынке.
Хотя и не сильно.
Не надейтесь...
Придется довольствоваться гривной заработка на карусели. Альтернативы всё равно нет)) :(
asti
 
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