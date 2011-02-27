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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:52
asti написав: flyman написав:
,Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
Ви я бачу геть недалека людина!
Вам з кожної праски про війну кричали, і не хто небудь, а Байден, Джонсон, та інші Буданови, а ви доляри здавали...
Жадность фраєра сгубіла...
Так чого ви тоді свої 3-х річні грн. ОВДП не скинули і не поміняли на валюту ?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:55
Raymond написав:
вже 39,15 у нас купують,
Це вже просто якесь знущання над нещасними карусельщиками
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angra
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:15
Raymond написав: Investor_K написав: asti написав:
Встиг скинути по 39,45 зранку...
Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.
вже 39,15 у нас купують, аж цікаво стало просто спостерігати з якого курсу будуть відштовхуватися.
Понижальщики курса давят вовсю. Есть и по 39,60 на приём.
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Порт
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18
angra написав:
Це вже просто якесь знущання над нещасними карусельщиками
Доведеться знову іти працювати. Вже на конвертдепо на хліб з маслом не заробиш.
Так неохота повертатись охоронцем в АТБ....
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Investor_K
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:23
Игорь Алексеевич написав: Raymond написав:
при такому курсі дол. вже виходить на один рівень з депозитами при 16% в грн.
якщо курс далі падатиме, то ще гірше буде.
Может кто то хочет поиграть с грн??? Или война уже закончилась??
Интересно есть сейчас желающие скинуть дол. и вложиться в грн. под депозит??? я понимаю грн. для каких то закупок для бизнеса, а под депозит на 12мес. есть смельчаки???
Той, хто в липні здався по 42 і вклався в овдп під 20%, має наразі 7%+10%, а хто за вашою порадою закопав під грушею -7%.
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Ромасик
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:31
Raymond написав: Investor_K написав: asti написав:
Встиг скинути по 39,45 зранку...
Це разова історія. Головне - тенденція. А вона для нашого клубу відємно позитивна.
вже 39,15 у нас купують, аж цікаво стало просто спостерігати з якого курсу будуть відштовхуватися.
скупайтєся голубци (с)
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flyman
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:33
Есть маленькая надежда на пенсов которым на 20% поднимают пенсии с 1 марта.
Это добавит гривны на рынке.
Хотя и не сильно.
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Evgeny
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:36
А кто что может сказать про банку 3/4?
Что нужно открыть новому клиенту, чтобы бесплатно завести безнал с другого банка?
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la9
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:41
J написав: asti написав: flyman написав:
,Ще не вернув те в $, що в кінці 21 і на початку 22 завів на ОВДП при курсі ПА28.
Ви я бачу геть недалека людина!
Вам з кожної праски про війну кричали, і не хто небудь, а Байден, Джонсон, та інші Буданови, а ви доляри здавали...
Жадность фраєра сгубіла...
Так чого ви тоді свої 3-х річні грн. ОВДП не скинули і не поміняли на валюту ?
Частину я скинув, але одне діло скидати папери отримуючи збитки, купувати подорожчавший доляр, а інша справа здавати зелений який у тебе в руках коли звідусіль кричать про війну))
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asti
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:43
Evgeny написав:
Есть маленькая надежда на пенсов которым на 20% поднимают пенсии с 1 марта.
Это добавит гривны на рынке.
Хотя и не сильно.
Не надейтесь...
Придется довольствоваться гривной заработка на карусели. Альтернативы всё равно нет))
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asti
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