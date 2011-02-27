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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 13:50
asti написав:
Частину я скинув, але одне діло скидати папери отримуючи збитки, купувати подорожчавший доляр, а інша справа здавати зелений який у тебе в руках коли звідусіль кричать про війну))
єто другоє
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flyman
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:50
Ромасик написав:
і вклався в овдп під 20%
все ще можна знайти 25%
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greenozon
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:02
greenozon написав: Ромасик написав:
і вклався в овдп під 20%
все ще можна знайти 25%
на 3 міс під 25% річних?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:05
Evgeny
нам обещают помощь 38 миллиардов в этом году-в 2022 дали 27. Это я к тому что сейчас этого бакса хоть опой жуй в экономике
С таким ресурсом НБУ может держать любой курс.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:08
flyman написав: asti написав:
Частину я скинув, але одне діло скидати папери отримуючи збитки, купувати подорожчавший доляр, а інша справа здавати зелений який у тебе в руках коли звідусіль кричать про війну))
єто другоє
В войну реально верили процентов 10 если не меньше.Вы думаете если бы все верили то тот же Ахметов оставил бы продукции готовой на милларды гривен в Азовстали.Это было неожиданно и шокировано для подавляющего большинства.Я тоже не думал что в 2022 году после 80 лет появится сумашедший гитлер версии 2.0
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:36
Просто ару с человеческой жадности, обменники на ОПТЕ лупанули спред в 20 копеек и более (обычно было 5-7 копеек), жалко у меня сейчас гривны свободной нет…
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:38
konstantin kirovograd написав:Evgeny
нам обещают помощь 38 миллиардов в этом году-в 2022 дали 27. Это я к тому что сейчас этого бакса хоть опой жуй в экономике
С таким ресурсом НБУ может держать любой курс.
Любой?
Где наши сектанты доллар по 8 прошу на сцену
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:39
Вже пішли розмови про внесення правок до держбюджету і підйом мінімальної ЗП і прожиткового мінімуму. Так що скоро з курсом все буде гаразд.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:40
Игорь Алексеевич написав: ihorsic написав:
Головне щоб не в мінус каруселити....
вы думаете не найдутся такие???
Идея банк уже первая на пороге стоит.... в каруселях.
На самом деле - есть ещё одна банка, которая формально состоит в клубе.
Но её условия настолько убоги (хуже идейки), что даже не стал вносить её в таблицу, ибонех
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Додано: Пон 27 лют, 2023 14:42
SergIN написав:
Просто ару с человеческой жадности, обменники на ОПТЕ лупанули спред в 20 копеек и более (обычно было 5-7 копеек), жалко у меня сейчас гривны свободной нет…
великий спред перед розворотом, хочуть зішкребти останні зливки
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