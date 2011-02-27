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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 14:44
SergIN написав:
Просто ару с человеческой жадности, обменники на ОПТЕ лупанули спред в 20 копеек и более (обычно было 5-7 копеек), жалко у меня сейчас гривны свободной нет…
так нівкого нема гривні , тому і вниз ...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:01
lamal написав: SergIN написав:
Просто ару с человеческой жадности, обменники на ОПТЕ лупанули спред в 20 копеек и более (обычно было 5-7 копеек), жалко у меня сейчас гривны свободной нет…
так нівкого нема гривні , тому і вниз ...
Обычное сезонное 2,5 туда - сюда, осенью будет снова 40
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:03
Investor_K написав: angra написав:
Це вже просто якесь знущання над нещасними карусельщиками
Доведеться знову іти працювати. Вже на конвертдепо на хліб з маслом не заробиш.
Так неохота повертатись охоронцем в АТБ....
зараз почався піст, можна трішки поголодати чи хоча б на дієту сісти, очистити організм від шлаків, не потрібно мити посуду, виносити сміття, готувати, і не потрібно витрачати горішки!
Окрім того, схуднете, а ще в туалет можна не ходити , особливо якщо протримаєетеся 3 дні без їжі, далі організм переключиться на жироресурси які накопичив!
Якщо зараз погоду на валютному ринку роблять охоронці з АТБ, то завтра мабуть прибиральники з Сільпо)
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:09
Давно такого не было продажа Киев 39,20-25 , Харьков 39,60-70 . Растём медленно , падаем быстро .
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:12
Да, если курс так резко понижается, то выгоднее 500 к грн. положить на 3 месяца под 18.25% годовых в грн.!
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:14
Відсутність дефіциту електроенергії + посівна + зменшення виплат військовим + новий анонс грошової допомоги від Заходу + фактичний військовий "пук-среньк" від РФ на річницю війни = ревальвація до 39 грн.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:21
В п'ятницю здавав по 39,64, а зараз в цій же обмінці 39,00
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Додано: Пон 27 лют, 2023 15:25
Долар по 4 грн не выгодней
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