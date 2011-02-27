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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:44

  SergIN написав:Просто ару с человеческой жадности, обменники на ОПТЕ лупанули спред в 20 копеек и более (обычно было 5-7 копеек), жалко у меня сейчас гривны свободной нет…
так нівкого нема гривні , тому і вниз ...
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:51

lamal Та да, в воскресенье снимал 3000 грн. в банкомате. Угадайте какими купюрами выдало? :idea: :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:01

  lamal написав:
  SergIN написав:Просто ару с человеческой жадности, обменники на ОПТЕ лупанули спред в 20 копеек и более (обычно было 5-7 копеек), жалко у меня сейчас гривны свободной нет…
так нівкого нема гривні , тому і вниз ...

Обычное сезонное 2,5 туда - сюда, осенью будет снова 40
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:03

  Investor_K написав:
  angra написав:Це вже просто якесь знущання над нещасними карусельщиками


Доведеться знову іти працювати. Вже на конвертдепо на хліб з маслом не заробиш.
Так неохота повертатись охоронцем в АТБ....



зараз почався піст, можна трішки поголодати чи хоча б на дієту сісти, очистити організм від шлаків, не потрібно мити посуду, виносити сміття, готувати, і не потрібно витрачати горішки!
Окрім того, схуднете, а ще в туалет можна не ходити , особливо якщо протримаєетеся 3 дні без їжі, далі організм переключиться на жироресурси які накопичив!

Якщо зараз погоду на валютному ринку роблять охоронці з АТБ, то завтра мабуть прибиральники з Сільпо)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Давно такого не было продажа Киев 39,20-25 , Харьков 39,60-70 . Растём медленно , падаем быстро .
Frez
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Да, если курс так резко понижается, то выгоднее 500 к грн. положить на 3 месяца под 18.25% годовых в грн.!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:14

Відсутність дефіциту електроенергії + посівна + зменшення виплат військовим + новий анонс грошової допомоги від Заходу + фактичний військовий "пук-среньк" від РФ на річницю війни = ревальвація до 39 грн.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:21

В п'ятницю здавав по 39,64, а зараз в цій же обмінці 39,00 :D
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:25

Долар по 4 грн не выгодней
Ascetic
 
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