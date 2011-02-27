яке 39.....завтра вже буде 38
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:36
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:49
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:50
Що ж мабуть це вже нова реальність - заробіток менше 2 гривень на конвертах...
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:55
Дохідність по конвертдепозитах в нормальних банках вже зрівнялась з дохідністю ОВДП... Гарний стимул підтримати державу в цей непростий час і вкластись в облігації
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:56
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:58
Додано: Пон 27 лют, 2023 15:59
Economist
пока доходность конверта в гос банках выше 10% годовых о чем думать то?
ткните пальцем где лучше по валюте...
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:06
Стимул може й гарний, але як тільки відмінять фікс курс...
А може й навпаки через місяць люди будуть бігати банками
і вимагати щоб у них купляли бакс по оф курсу!!
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:16
За крок до перевороту думок!©
Це в якому банку - мабуть, якомусь "кептивому"?
А так, то 15%наче на 3міс, якщо взяти 5 банків +/-нормальних)) і то мабуть, я завиликі відсотки назвав. Але нехай буде 15% але ще віднімемо податки, то ТВЕРДИХ вийде 12%! А це 1% на місяць!
Тобто якщо покласти 500Кгрн на депо, то через 3міс отримаємо 515Кгрн!
А якщо покласти 500Кгрн на конверт депо, наприклад по приватіському курсу 37,45(виходить 13 351дол) - то через 3міс отримаємо 520 694грн, якщо курс долара на той момент буде 39,00 на ЧР
Тож, як бачимо на 5 694грн буде більше/вигідніше
А от якщо буде курс 38,60 - от тоді вже вийдемо в нуль!
А точніше - вигода буде однаковою!
Що так розмістити, а що так...
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍🤫🤫🤫😉
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22
Мотор банк.
100% акций принадлежит Богуслаеву
25 февраля ЕС ввел санкции против Богуслаева
С 23 октября 2022 Богуслаев находится под стражей в СИЗО.
Мое мнение - с учетом санкций на Богуслаева которые ввел ЕС в пятницу - банк не жилец, вопрос времени.
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