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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 684685686687>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:36

  Economist написав:Відсутність дефіциту електроенергії + посівна + зменшення виплат військовим + новий анонс грошової допомоги від Заходу + фактичний військовий "пук-среньк" від РФ на річницю війни = ревальвація до 39 грн.

яке 39.....завтра вже буде 38 :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:49

  Economist написав:В п'ятницю здавав по 39,64, а зараз в цій же обмінці 39,00 :D
я теж здавав по 39,60 у п'ятницю.
Жалію що мало здав... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:50

Що ж мабуть це вже нова реальність - заробіток менше 2 гривень на конвертах... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:55

Дохідність по конвертдепозитах в нормальних банках вже зрівнялась з дохідністю ОВДП... Гарний стимул підтримати державу в цей непростий час і вкластись в облігації :D
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:56

  asti написав:
  Economist написав:В п'ятницю здавав по 39,64, а зараз в цій же обмінці 39,00 :D
я теж здавав по 39,60 у п'ятницю.
Жалію що мало здав... :(


Я здав все що міг на той момент. На цьому тижні ще мав би здати, але вже буду думати, чи варто.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:58

  Economist написав:Дохідність по конвертдепозитах в нормальних банках вже зрівнялась з дохідністю ОВДП... Гарний стимул підтримати державу в цей непростий час і вкластись в облігації :D


поддержал до непростых часив
жду чтобы к окончанию 28+%%*N выплат >= курсу на тот момент, так что вниз тоже выгодно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:59

Economist
пока доходность конверта в гос банках выше 10% годовых о чем думать то?
ткните пальцем где лучше по валюте...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:06

  Economist написав:Дохідність по конвертдепозитах в нормальних банках вже зрівнялась з дохідністю ОВДП... Гарний стимул підтримати державу в цей непростий час і вкластись в облігації :D
Стимул може й гарний, але як тільки відмінять фікс курс...

А може й навпаки через місяць люди будуть бігати банками
і вимагати щоб у них купляли бакс по оф курсу!! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:16

За крок до перевороту думок!©

  Долар по 4 грн написав:Да, если курс так резко понижается, то выгоднее 500 к грн. положить на 3 месяца под 18.25% годовых в грн.!

Це в якому банку - мабуть, якомусь "кептивому"?
А так, то 15%наче на 3міс, якщо взяти 5 банків +/-нормальних)) і то мабуть, я завиликі відсотки назвав. Але нехай буде 15% але ще віднімемо податки, то ТВЕРДИХ вийде 12%! А це 1% на місяць!
Тобто якщо покласти 500Кгрн на депо, то через 3міс отримаємо 515Кгрн!
А якщо покласти 500Кгрн на конверт депо, наприклад по приватіському курсу 37,45(виходить 13 351дол) - то через 3міс отримаємо 520 694грн, якщо курс долара на той момент буде 39,00 на ЧР :D
Тож, як бачимо на 5 694грн буде більше/вигідніше :D
А от якщо буде курс 38,60 - от тоді вже вийдемо в нуль! :D
А точніше - вигода буде однаковою!
Що так розмістити, а що так...

Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍🤫🤫🤫😉
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22

Мотор банк.
100% акций принадлежит Богуслаеву
https://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholders/

25 февраля ЕС ввел санкции против Богуслаева

С 23 октября 2022 Богуслаев находится под стражей в СИЗО.

Мое мнение - с учетом санкций на Богуслаева которые ввел ЕС в пятницу - банк не жилец, вопрос времени.
Evgeny
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