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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 677678679680>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:31

  flysoulfly написав:а в Юнексе для зашедших с улицы за конвертом какие бывают подводные камни? Там в отделении не напарят ненужного? какие продукты оптимально открывать?


смарткарды (если еще открывают) и счета
разберитесь там со схемой - на валюте одно(карта или счет) - фри пополнение, а другое - фри снятие, внутри, слава Богу, фри перевод

соотвт при оформлении вывод на туда где фри снятие, но если что - можно и перевести

кажись карту можно фри пополнить, а со счета - фри снять
cohan
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А кто что может сказать про банку 3/4?
Что нужно открыть новому клиенту, чтобы бесплатно завести безнал с другого банка?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:40

  Игорь Алексеевич написав:
  ihorsic написав:Головне щоб не в мінус каруселити....
вы думаете не найдутся такие??? :P
Идея банк уже первая на пороге стоит.... в каруселях.

На самом деле - есть ещё одна банка, которая формально состоит в клубе.
Но её условия настолько убоги (хуже идейки), что даже не стал вносить её в таблицу, ибонех
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:22

Мотор банк.
100% акций принадлежит Богуслаеву
https://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholders/

25 февраля ЕС ввел санкции против Богуслаева

С 23 октября 2022 Богуслаев находится под стражей в СИЗО.

Мое мнение - с учетом санкций на Богуслаева которые ввел ЕС в пятницу - банк не жилец, вопрос времени.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:15

Нацбанк знову підвищив вимоги до резервів банків за коштами на рахунках фізосіб
Новини БізнесЦензор Фінанси
гривня
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення додатково підвищити з 11 березня нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 10 відсоткових пунктів.

Відповідні зміни затверджені рішенням правління Нацбанку №71-рш від 23 лютого , що набирає чинності з 10 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк зауважує, що на цю частину ОР не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.

Після набрання чинності відповідним рішенням обов'язкові резерви банків становитимуть у національній валюті:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб – 10%;
за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб – 20% (до 11 березня – 10%);
за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб – 0%;
за коштами вкладів (депозитів) і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів – 10%.
В іноземній валюті:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб – 20%;
за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб – 30% (до 11 березня – 20%);
за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб – 10%;
за коштами вкладів (депозитів) і коштами на поточних рахунках інших банків- нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів – 20%.
"Додаткове підвищення нормативів обов'язкового резервування банків за коштами на поточних рахунках фізичних осіб сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі", – зазначається у повідомленні.

За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, зросте орієнтовно на 60 млрд грн.

Нацбанк очікує, що зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до активнішої конкуренції саме за строкові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами Джерело: https://biz.censor.net/n3402539
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:25

интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:27

  Игорь Алексеевич написав:интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P

ОВДП ж собрались покупать ...
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:28

  wolfus написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P

ОВДП ж собрались покупать ...


и кто уже купил сегодня или завтра собирается?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:28

  wolfus написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P

ОВДП ж собрались покупать ...


НБУ прямым текстом пишет
Національний банк вживає подальших заходів для посилення монетарної трансмісії та стимулювання конкуренції банків за строкові кошти вкладників

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... vkladnikiv


Что в переводе на простой язык означает - БАНКИ ПОВЫШАЙТЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ !!!!
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:33

  Evgeny написав:
  wolfus написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно есть смельчаки, которые сегодня плюнули на клуб и уже открыли дело в грн?? :P

ОВДП ж собрались покупать ...


НБУ прямым текстом пишет
Національний банк вживає подальших заходів для посилення монетарної трансмісії та стимулювання конкуренції банків за строкові кошти вкладників

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... vkladnikiv


Что в переводе на простой язык означает - БАНКИ ПОВЫШАЙТЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ !!!!

ждем который день, только Банки не торопятся повышать
wolfus
 
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